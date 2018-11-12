恒生銀行員工醫療福利增近6成

恒生銀行(00011-HK)宣佈，將全面優化員工醫療福利計劃 。 計劃提升後，恒生每年對員工 醫療福利的投放將增加約六成。

全面提升 的 員工醫療福利 計劃 將 增設分娩保障，每次分娩的最高限額為港幣50,000 元，並可用於產前及產後檢查，保障亦適用於員工的配偶 。除優化住院 計劃外， 門診保障限額亦會大幅增加。 新計劃 將於 2019 年 1 月 1 日生效，超過8,000名香港員工及其受保家屬（合共約15,000 人）受惠。

新計劃將為員工提供更廣泛的醫療保障 ：

提升員工的住院保障限額，並增設港幣150,000 元附加住院醫療福利，用以覆蓋超出基本住院保障的治療開支。全職員工的產假及領養子女假將由 2019 年 1 月 1 日起由14星期增加至 16星期。

恒生亦將優化本地 僱員退休福利計劃 ， 若員工的工作年資為 5 至6年，恒生所提供 的 基本界定供款比率將由 7% 增至 8.5% ，由 2019 年 4 月 1 日起生效 。為鼓勵員工平衡工作和生活， 恒生已實施彈性工作安排 ，並於年初增加有薪年假 ， 員工每年可享有薪假期為 18 至 30 天不等 。 另 設有 1 天 生日假、10天侍產假、2天義工假、5天公職假及4天考試假等。