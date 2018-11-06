中國平安成匯控最大股東 持股市值近930億元

中國平安 (2318-HK) 申報，11 月 1 日斥資港幣 3.5 億元，買入 537.56 萬股匯豐控股 (0005-HK)，於匯控持股量由 6.98% 升至 7.01%，超越全球資產管理公司貝萊德，成為最大單一股東，中國平安手上的匯控市值接近港幣 930 億元。

2017 年 12 月 5 日，中國平安以每股平均價港幣 77.71 元買入 1000 萬股匯控，涉資約港幣 7.77 億元，因持股量由 4.96% 升至 5.01% 須披露，終令中國平安投資「浮上水面」。

今年 2 月 9 日，中國平安再以每股平均價港幣 79.38 元增持 3722.94 萬股匯控，涉資約港幣 29.54 億元，持股佔比由 5.98% 攀升至 6.17%。

以昨日匯控收盤價港幣 65.5 元計，中國平安持有 14.18 億股，市值達港幣 928.79 億元，貝萊德持有 13.35 億股，持股量 6.59%，為第二大股東。

匯控今 (6) 日股價震盪走高，截至近午盤，報港幣 65.85 元，漲 0.534%，市值為港幣 1.33 兆元。中國平安報港幣 78 元，較前一交易日持平。

匯控股價走勢 (圖：新浪財經)

2017 年底平保表示，旗下平安資產管理通過港股通渠道買入匯控，根據中央結算系統 (CCASS)，目前港股通透過中央登記持倉，相當於匯控約 7.17% 股權，與中國平安持股量非常接近。

匯控早在 2002 年入股中國平安，至 2013 年初將手持 19.9% 股權悉數轉售，事隔 5 年後，中國平安已成為匯控最大單一股東。

去年底匯控時任行政總裁歐智華曾透露，中國平安自 2016 年第二季起已逐漸買入集團股份，當時強調對方只是股權投資，不會達到控股水平，亦沒有計劃參與集團的業務營運。