〈每日外資外匯觀點〉美銀美林唱衰美元敗象已露 ABC修正就要成形

上周美國中期選舉落幕，政治不確定性消除後，美國聯準會再度表明鷹派立場及 PPI 指數亮麗下，美元指數再度收復 97 大關，本周則有聯準會主席鮑威爾和歐洲央行行長德拉吉及美國公布 CPI 及零售銷售數據，預期將讓市場再度震盪。

技術面來看，ICE 美元指數的上漲趨勢線仍然完整，上周三觸及 40 日均線反彈，技術指標再度翻多，上檔壓力位於 97.6 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Gary Shilling & Co. 總裁 A. Gary Shilling 表示，隨著美元走強，投資人應該避開或做空新興市場，因為新興經濟體以美元計價的巨額債務成本愈來越高，而且在 45 種國際貿易商品中，有 42 種是以美元計價，使得新興市場以美元交易的大宗商品的進口成本也更高。

彭博美元即期指數上周上漲 0.4%，連續第四周走高，為 2018 年中期以來最長連漲週期。

美銀美林：美元年底前進行修正

儘管美元再度強勢表態，但美銀美林的美元技術分析師 Paul Ciana 表示，美元可能在年底前進行修正，並警告若未來幾個月彭博美元指數的支撐價位 1173 被跌破，美元將承受更大的痛苦，甚至該指數將回落至 1150 以下。

Ciana 認為，未來幾天美元的走勢將形成技術面的「ABC」修正，倘若成真，美元在新的一年到來前出現跌勢，且賣壓如滾雪球般愈滾愈大，彭博美元指數 1212 可能形成今年此波漲勢的峰頂。