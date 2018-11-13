紐約匯市—歐洲政局未朗 英鎊歐元走貶 推升美元至1年半高點

週一 (12 日) 交易，美元飆升至 1 年半高點，係因歐洲政局不明確——義大利預算困境以及脫歐議題，讓英鎊和歐元兌主要貨幣貶值。

投資者密切關注義大利和歐盟間的下一步行動，因此拖累歐元貶至 2017 年 6 月下旬以來的低點。義大利 2019 年的預算案上個月遭駁回。

由於義大利是歐元區第三大經濟體，若該國未能控制其債務負擔，市場參與者密切關注其政局衝突對歐元區穩定性、金融與經濟層面的影響。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，義大利明日才會重新提交預算草案，如果不遵守歐元規範將受制裁，但這可能只會刺激該國的民粹主義，所以布魯塞爾肯定會避免這樣的情況發生，但因為義大利目前拒絕改變 2019 年 2.4% 的赤字目標，可能將必須做一些事。

歐元跌破 1.13 美元，觸及 2017 年 6 月下旬以來最低點，最終匯率在 1.1241 美元，較上週五 1.1336 美元貶值。

歐元兌美元走勢

ICE 美元指數上升 0.7% 至 97.550，登上近 17 個月最高點。

英國方面，受脫歐議題拖累，英鎊本週一開始就走低，自上一交易日的 1.2974 美元下跌至 1.2850 美元。

交通部長 Jo Johnson 上週五辭職，成了脫歐議題處理期間最新一位離開的官員，此外，過去幾週取得的進展，其市場樂觀情緒也已慢慢消散。