雷虎無人潛艇獲獎 工業級水下產品線出貨動能增溫

無人機大廠雷虎科技 (8033-TW) 旗下 SEADRAGON XLR 海龍號六軸無人潛艇奪得今年台灣精品金質獎，工業級水下產品線新增重要成長動能，雷虎表示，去年全球水下無人機市場規模約 800 億元，估計今年成長超過 10%，長期成長趨勢看俏，雷虎目標初期先搶下 1 億元的市場大餅，長期力拚市占 5%。

雷虎最新公布第 3 季財報，稅後虧損 173 萬元，較去年同期虧損近 6000 萬元大幅好轉，每股虧損 0.02 元，累計前 3 季仍維持獲利狀態，稅後純益 213 萬元，EPS 0.02 元。

雷虎指出，今年以來持續展現研發實力，成功開發出海龍號六軸無人潛艇，可應用於水下船底檢測、水產養殖、海洋研究和搜救行動，減少水下人員的生命與執行成本，水下即時監控深度可達 300 公尺，搭配機械手臂即時執行水下工作。

而搜救人員則可出動無人潛艇加入搜救行列，增加生命的搜尋成功率，雷虎強調，自主開發系統可整合不同的 Sensor，例如聲納、雷達掃描儀等，執行特殊的水下任務。

雷虎說明，去年水下無人機全球市場已達 27 億美元 (約新台幣 800 億元)，估計今年增幅可達 14%，初期朝相關產品業績達 1 億元目標努力，未來 5-10 年中長期目標力拚拿下全球市場 5% 市占。