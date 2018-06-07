雷虎5月營收年增43% 眼科產品獲認證 預計Q4進行量產

雷虎 (8033)5 月營收表現亮眼，達 1.0 億元，月增 27.53%，年增 43.15%；累計 1-5 月營收 4.07 萬元，年增 30.51%。雷虎表示，投入醫療器械產品開發超過 10 年以上，目前非牙醫的眼科醫療器械產品，5 月底正式獲得國際大廠認證通過，並已斥資 3000 萬投入生產線，預計今年第四季進入量產挹注營收，明年動能十足，並預估，今年可銷售數十架無人直升機及上百台六軸潛水艇，市值可達 1-2 億元，成長可期。此外，雷虎也提到，4 月開始正式與全球最大搖控通路商(Horizon Hobby) 進行全方位合作，除遙控產品合作開發與生產外，將協商於亞洲建置其銷售平台，成為北美外亞洲地區新據點。利用在地化優勢共創三贏，將提升下半年的遙控產品營運動能。



另鑒於目前載具對於酬載與飛行時間之限制，雷虎指出，近年投入大量資源於無人載具之產品，開發之無人載具將成為第一線人員之協助工具，未來應用日廣。最新產品發表產品為長滯空纜線系統無人直升機與氫燃料動力電池無人直升機，目前長滯空纜線無人直升機已進入最後測試與驗證階段，進入商轉階段，氫燃料無人機樣機與測試則將於今年第三季底完成，第四季有機會開始銷售。

