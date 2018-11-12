大象轉身！這家央行第三季意外減持美股 拋售100萬股蘋果

狂炒美股的「全球最大對沖基金」瑞士央行，第三季意外減倉了！

瑞士央行瑞士國家銀行（SNB）本周發布了最新的 13-F 文件，並在文件中公布了其 2018 年第第三季的美股持倉情況。文件顯示，這家一度狂炒美股、極少出售股權資產的央行，竟然罕見地拋售了。

統計顯示，第三季瑞士央行持有的美國上市公司股份總市值增加了超過 20 億美元，其中大部分來自於股票自身價格升值，而與此同時，瑞士央行出售了價值 70 億美元的股票，其中包括逾 100 萬股蘋果股票。

（圖：瑞士央行各季度美股持倉情況）

突然的「大象轉身」引起市場關注。部分市場人士懷疑，瑞士央行是推動十月份美股大跌的催化劑。但另一方面，瑞士央行充裕的資金也可能說明，其暫停購買的行為只是暫時的。

最富有的央行

近年來，瑞士央行由於不斷地執行公開市場操作以穩定瑞士法郎匯率，積累了價值數千億瑞郎的外匯資產，並將這些「憑空」創造出來的貨幣資金大量投入股市和債市。據瑞士央行網站，當前其全部投資中約 21% 投資於股票市場，包括了蘋果、亞馬遜、AT&T 等大量美股明星企業。

這一資產配置給瑞士央行帶來了巨大的利潤。去年一年，這家「被稱作為瑞士國家銀行的對沖基金」實現了 540 億瑞士法郎的利潤。

今年第二季，瑞士央行大量購入美國科技股，AT&T、微軟、蘋果、Facebook 等股票紛紛加倉。據華爾街見聞報導，其第二季新增部位 3365.9 萬股，總持倉增至 13.2 億股。

（圖：2018 年第二季瑞士央行前 20 大重倉股）

罕見拋售存疑問

第三季，在市場達到峰值時，瑞士央行逆市而為，於頂點出售所持有的美國科技公司股票。其中包括 110 萬股蘋果公司、4.4 萬股亞馬遜、8.3 萬股 Alphabet、29.6 萬股 Facebook 等。而該季度內瑞士央行從其所持有的股票中獲得了超過 10 億美元的股息。

瑞士央行前 20 大重倉股圖表顯示，雖然各股的市值基本持平或更高，但瑞士央行實際的持股數量卻在下跌，而未來是否會恢復購買仍有待觀察。

（圖：第三季瑞士央行前 20 大重倉股）

據 ZeroHedge，市場對瑞士央行此次操作不無懷疑。在瑞士央行拋售股權資產後，美股十月份出現大幅下跌，而瑞士央行卻可以將收取的資本利得和股息收入用於支持瑞士地方政府及各州的經濟增長。

此外，瑞士央行對蘋果公司（AAPL）的持倉數量溫和下降，此舉是否進一步說明了蘋果公司業績疲軟，也是市場擔憂的問題。

（圖：瑞士銀行對蘋果公司持倉情況）