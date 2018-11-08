美期中選舉落幕政治風險降溫 美、亞股露反彈契機

美國期中選舉塵埃落幕，投信認為，在選舉不確定因素消除後，亞股可望隨美股反彈，考量風險性資產歷經 10 月大幅修正並逐步反應經濟展望降溫的利空，美、亞股市有止穩反彈契機。

富蘭克林華美投信表示，美國選舉落幕後，可聚焦 G20 峰會與年底聯準會升息動態，觀察重點鎖定美中雙方協商是否有進展，及聯準會聲明以及對升息的預期。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人陳蓓娟指出，期中選舉結果並不改變美國對中國的政策立場，但加徵關稅的影響是全面性的，川普若執意大幅升級，勢將影響美國利益，引發內部反彈，預期在民主黨制衡與政治考量，川普對中國加徵關稅，或有轉圜餘地。

富蘭克林華美亞太平衡基金經理人楊子江指出，亞股經過 10 月大幅修正，正在尋求跌深反彈的契機，選舉議題落幕使短線不確定性消除，有利盤勢發展反彈行情，美股止穩增添新興亞洲股市投資信心，亞股可望迎來反彈走勢。

瑞銀認為，選舉過後，在 2020 總統大選前，未來兩年國會勢必更陷僵局，但隨著政治不確定因素消除，股市可望反彈，因此仍看好股優於債，建議加碼全球股票。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅認為，美國期中選舉落幕後，美國政策方向將更明確，在川普以股票市場表現與美國優先等作為政績下，預料政策仍將以支持美國經濟成長為目標。

在投資標的選擇方面，陳若梅建議，考量各類資產所受影響分歧，建議投資人可透過資產類型、區域、風格更為分散且主動靈活管理的多重收益型基金進行投資，為資產撐起投資保護傘，穩健地累積收益。