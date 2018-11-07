分析師說 選舉烏雲消散 準備重返美國股市

對金融市場而言，美國期中選舉結果明確，沒有意外，一黨專政已告結束。

民主黨贏得了眾院控制權，爾後調查，傳喚，彈劾的傳言，要求川普總統攤開繳稅記錄的呼聲，可能不斷上演。

這一切可能讓川普總統的施政計畫有所減緩，但塵埃終會落定，一位大型銀行主管對未來展望，態度淡定。

高盛執行長索羅門 (David Solomon) 於接受彭博社訪問時說：「展望 2020 年大選之前，我不認為這次選舉結果會對政策或華盛頓，造成大幅衝擊。」

數月來，籠罩著股市的期中選舉烏雲，如今終於散去。投資人今早躍躍欲試，預期有更多買盤將會陸續進場。

社交平台 Pelican 的創辦人李德 (Mike Read) 說：「經歷了本週的波動走勢與 FANG 股票的賣壓後，交易員可能會重返股市，趁股價下跌時買進。這次的選舉，共和黨與民主黨平分秋色，都是贏家，有助市場恢復平衡。」

他說，「過去幾週，投資人屏息以待，對選舉結果充滿不確定性。現在情況已經改變，兩黨分治已經確立。動盪已大幅降低，市場信心將會恢復。」

在 10 月的動盪跌勢後，投資人將開始重新進場。儘管選後，美元受到壓力，預期不致影響股市。

李德說：「上一季與近幾年，S&P 500 出現了週期性漲勢，交易員都荷包滿滿。預期這種情況將會再度發生。在近來的賣壓後，此一觀點已更為強化。選舉結果出爐後，市場已恢復冷靜，投資人準備趁下跌時，進場買進。」