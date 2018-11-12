青少年危機衝擊！臉書推短視頻應用 止血用戶流失危機

據美國科技媒體 The Verge 報導，為因應抖音在影音平台市場的迅速擴張，臉書 (Facebook)(FB-US) 近期低調發布了一款名叫 Lasso 的應用，讓用戶能藉由此應用創作音樂短視頻，而此舉被視為臉書挽回青少年用戶的積極舉措。

相關人士分析指出，青少年臉書使用率去年仍有 7 成，今年則大幅下降至 5 成，遭遇青少年流失的重大危機，因此臉書期望藉由推出 Lasso 應用，將日漸流失的青少年用戶拉回該公司的服務之下。

與市場預期相反的是，Lasso 應用的發布並未受到臉書高調宣傳，而是經由臉書的產品經理 Andy Huang 在 twitter 上發布訊息後，Lasso 產品經理隨後才宣布此產品問世。

據臉書介紹，Lasso 的功能與抖音相似，主打短時間的娛樂影音拍攝，且用戶能將臉書或 instagram 帳戶直接連接到 Lasso 帳戶。據了解，目前 Lasso 短視頻只能在臉書上進行分享。

近期臉書持續受數據洩露事件影響引爆用戶流失危機，更面臨多國政府針對科技公司提出數位稅的徵收。儘管麻煩纏身，該公司第 3 季每股盈餘仍達 1.76 美元，大幅優於市場預期，顯示其在用戶數觸及天花板之際，單位用戶變現能力的提升。

對於臉書未來發展，美國智庫經濟教育基金會 (FEE) 則持悲觀看法。

FEE 表示，美國老牌零售商希爾斯 (Sears) 以及影音租賃巨頭百視達 (Blockbuster) 曾經風光一時，然而受到市場力量的影響，這兩家公司最終也無法倖存。臉書與上述兩家公司十分相像，成功的關鍵皆在於吸引和維持用戶的能力，因此 FEE 認為，臉書的好表現將不會持續太久。