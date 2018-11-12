郭明錤認錯！宣布大幅下修XR出貨預估 點名這間台廠成輸家

週一 (12 日) 知名蘋果分析師郭明錤發表最新研報，宣布下修對 iPhone XR 的出貨預估，並且預期 iPhone XR 供應鏈將連帶產生負面影響。

郭明錤在研報中宣布下修 iPhone XR 新品生命週期 (註：iPhone 新品生命週期指的是 2018 第四季至 2019 年第三季) 出貨量自 1 億部下修至 7 千萬部，下修幅度高達 30%，而下修的理由主要有三：

貿易戰降低消費信心 (特別是中國市場)、 市場期待 XR 價格更低，或在目前的售價上能提供雙鏡頭與更窄的邊框、 來自華為 Mate 20 系列競爭。

綜合上述原因，郭明錤宣布分別下修 XR 在 2018 第四季、2019 第一季與 2019 第二季出貨量分別約 30–35%、25–30% 與 25–30% 至 3000–3500、2000–2500 萬部與 1000–1500 萬部。

同時再加上舊款 iPhone 因售價降低故需求顯著增加，郭明錤推估 2019 第一季總 iPhone 出貨量可能將可能出現全年度年增率衰退，主要考量是因 XR 出貨下修與季節性影響，故下修 2019 第一季 iPhone 總出貨預估 15–20%，自 5500–6000 萬部下修至 4700–5200 萬部。

而至於 2018 年的 iPhone 銷量表現，郭明錤則在研報上維持 2018 第四季總 iPhone 出貨量 7500–8000 萬部的先前預估，主要考量是 iPhone XS 系列與舊款 iPhone 出貨增加可抵銷 XR 出貨下修。

郭明錤認為，舊款 iPhone 出貨增加在 2019 上半年無法抵消 XR 出貨下修，且舊款 iPhone 零組件與組裝成本較低故對供貨商貢獻較少，故 XR 主要供貨商在未來 6-9 個月內將面臨營運上的負面壓力。

郭明錤點名 iPhone 供應鏈中，因嘉聯益 (6153-TW) 與日廠 Nissha Printing 無法受惠於舊款 iPhone 出貨增加，故為 XR 出貨下修的主要輸家。