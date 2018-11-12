市場處處是危機 美元空頭不敢動作

《彭博社》報導，因全球市場充滿著不確定性，如英國脫歐、美中貿易戰與義大利預算問題，以及美國聯準會 (Fed) 預期將持續升息，使得美元空軍們不敢輕舉妄動，估今年美元將維持穩健走勢。

儘管許多外匯策略師認為美元在 2019 年將恢復下行趨勢，但部分策略師建議投資者暫時別拋售美元。週一上午 10 時許，ICE 美元指數攀升 0.08%，暫報 96.82，接近 10 月底的高峰 96.90。美股走跌以及聯準會預計將維持升息步伐的訊號，支撐美元的強度。

美元指數走勢

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 的 G-10 貨幣策略負責人 Valentin Marinov 接受采訪時表示，由於聯準會預計將繼續升息至 2019 年，這代表著「王者」美元或許還有上行的空間，美元可能在明年第 1 季維持強勢。



受到美中貿易戰影響，與中國經濟較有關聯性的澳元和紐西蘭幣兌美元可能相對較弱。然而，Marinov 認為，美元不太會攀升至 2016 年底和 2017 年初的高峰，並且提出警告，美元可能已接近高峰值，長期 6 至 12 個月的走勢面臨下行風險。



法國興業銀行 (Societe Generale) 全球固定收益策略師 Kit Juckes 亦認為美元還有一些上行力道，他在 8 日的報告中指出，美國經濟仍然火熱，勞動力市場緊縮以及聯準會預計將持續升息幾季，美元空頭者有很多障礙待清除。儘管他認為美元在 2019 年可能會出現修正，但他不想當第一個吹響出售美元號角的人。

美銀的貨幣策略資深主管 Ben Randol 預計，隨著美國經濟增長減緩，明年美元將會走弱。但他在採訪中表示，美元可能會得到英國脫歐、義大利財政危機加劇以及美中貿易緊張局勢升溫的支持。



美元走弱時間點

法國農業信貸銀行的 Marinov 表示，美元走弱的時間點可能會在明年第 1 季結束時到來，屆時美國政府財支出增加將使政治風險攀升。此外，美國期中選舉的結果，可能會阻礙額外的財政刺激措施。

此外，聯準會可能會在 2019 年年中左右停止升息，而歐洲央行可能在相似的時間點開始升息，這些因素皆將影響美元走勢。

Marinov 預計，到明年年底，歐元兌美元能會升至 1.26，週一上午 10 時許暫報 1.1328，而美元兌日圓匯率可能會走低至 104，目前水平為 113.97。