Fed按兵不動12月料將再次升息 美元指數直逼16個月高點

美國聯準會 (Fed) 政策聲明一如預期，按兵不動，12 月升息路線不變；受此消息影響，今 (9) 日美元指數走揚，直逼 16 個月高點。

台北時間週五下午 5 點 50 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.13%，至 96.85。

週五美元指數走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，美元指數一度升至 96.89，逼近 16 個月高點。

Fed 日前公布政策聲明，一如外界預期，維持利率不變，12 月料將再次升息。

Fed 政策聲明指出，美國經濟活動維持強勁成長，就業穩定增加，失業率下降，並重申將「進一步逐步」升息的前景。

美國期中選舉果出爐後，美元指數一度跌至 2 週低點，甚至有分析師預期，美元恐出現拋售潮。

根據路透社報導，BMO Capital Markets 利率策略師 Jon Hill 表示，「分裂國會」的選舉結果，降低了對經濟成長、財政刺激政策的預期。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 匯市策略師 Piotr Matys 稱，「人們開始預期，川普政府推動另一輪財政刺激政策的空間，將極為有限，這將導致美元走低。」

不過，在美國經濟表現強勁、利率攀升的情況下，週五美元反彈，表現優於多數主要貨幣。

法國興業銀行外匯策略師 Kit Juckes 說，「對於拋售美元一事，我們持審慎態度，因為 Fed 估將繼續升息，且貿易緊張局勢並未消失。」