美元震盪走高 人民幣中間價報6.9476下調147點

新浪財經訊 11 月 12 日，美元震盪走高，人民幣中間價報 6.9476，下調 147 點，上一交易日中間價報 6.9329，在岸人民幣上一交易日收報 6.9440。

三大事件衝擊下美元震盪走高

在美國中期選舉導致分裂國會、美聯儲公佈利率決定、英國退歐進展等多重事件的衝擊之下，美元震盪走高。

民主黨贏得了眾議院，共和黨保住了參議院。美元在經歷了一些波動後有所下跌，但波動幅度仍然有限​​。美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）超出預期，維持在 60 以上，顯示出強勁增長。英國方面，有關英國即將達成退歐協議的報導自上週末以來不絕於耳，但沒有真正的進展，最終令英鎊承壓。意大利危機繼續席捲歐元。隨著美國石油產量再創新高，油價暴跌。

央行最新報告如何看近期人民幣走勢？

央行官網發布了 2018 年第三季度中國貨幣政策執行報告。報告指出，2018 年以來，人民幣對一籃子貨幣匯率基本穩定，對美元雙邊匯率彈性進一步增強，雙向浮動特徵更加顯著，匯率預期總體平穩。第三季度，受美元指數 (97.0069, -0.0267, -0.03%) 走強和貿易摩擦等因素影響，人民幣對美元匯率有所貶值。 9 月末，CFETS 人民幣匯率指數報 92.35，較上年末下跌 2.6%；參考 SDR 貨幣籃子的人民幣匯率指數報 92.23，較上年末下跌 3.9%。

此外，2005 年人民幣匯率形成機制改革以來至 2018 年 9 月末，人民幣對美元匯率中間價累計升值 20.31%。前三季度，人民幣對美元匯率中間價年化波動率為 4.2%，較 2017 年明顯提升，匯率彈性增強發揮了調節宏觀經濟和國際收支 “自動穩定器” 的作用。

報告提及，第二季度以來，受美元指數走強和貿易摩擦影響，人民幣匯率有所貶值。為穩定市場預期，維護外匯市場平穩運行，中國人民銀行採取了一系列有針對性的措施，包括加強與市場溝通、重啟遠期售匯風險準備金政策等。人民幣對美元匯率中間價報價行也基於各自對市場情況的判斷，陸續重啟了中間價報價 “逆週期因子”。這些措施釋放了積極信號，取得了積極效果，市場預期基本平穩，人民幣匯率在合理均衡水平上保持了基本穩定。

在展望下一階段匯率政策時，新增 “在必要時加強宏觀審慎管理” 表述，相比於二季度，未提 “加大市場決定匯率的力度”。