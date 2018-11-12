橘子《天堂M》全新職業將登場 看好本季營運 明年H1推2-3款遊戲

橘子 (6180) 為延續經典 IP 手遊《天堂 M》遊戲熱度，上週六在高雄舉辦「《天堂 M》新職業槍手成軍典禮」，台灣區營運長簡志浩指出，本次將推出新職業可望助挹注第四季業績成長。展望 2018 年，簡志浩表示，明年上半年預計推 2 到 3 款遊戲並擴大電玩展參展規模。橘子預計 11 月 14 日伺服器維護後即搶先開放創角，更首度推出「角色經驗合併活動」，讓玩家快速升等體驗槍手的超強威能。簡志浩指出，《天堂 M》目前總會員數破 500 萬，同時上線最少 25 萬人，日前韓國改版後，不僅聲勢大增，同時也更受歡迎，預期在台灣將會再掀起一波風潮，同時，《天堂 M》一直續努力拉近和韓版時間差距。



針對第四季和明年營運展望，簡志浩表示，《天堂 M》在 9、10 月業績有些許下滑，但預期在這次大改版後，第四季業績會比第三季好。



另外，簡志浩透露，明年上半年預計推 2 到 3 款遊戲並擴大電玩展參展規模，代理和自製均有，其中會有知名 IP 遊戲推出。



橘子指出，為了回饋玩家的熱情支持，即日起至 11 月 13 日天天贈送全伺服器玩家「英雄變身卷軸箱」，並依據該職業獲得相對應「英雄變身卷軸」，讓玩家搶先體驗槍手專屬紅變，而改版當天也將同步推出更多震撼驚喜及活動，請玩家們拭目以待。



為迎接《天堂 M》全新逆天職業槍手強悍上陣，橘子上週六高雄夢時代舉辦「《天堂 M》新職業槍手成軍典禮」，現場打造全台首座「亞丁王國」，引爆千名玩家齊聚高雄，更化身槍手親自體驗射擊樂趣。

