康友-KY、能率網通、科妍、橘子、新日興

康友 - KY(6452)：連續 14 根跌停板，創下 125 元的掛牌以來新低，但昨日爆出 1.2 萬多張的大量，在 1000 萬美元借款獲國泰世華展延，且暫不處分所設質之公司股票的利多消息激勵下，今日以漲停價開出。

能率網通 (8071)：10 月營收達 5.48 億元，改寫歷史新高，月增率達 19%、年增率高達 57.61%，今日開高走高並亮燈漲停。



科妍 (1786)：受惠於雀巢集團高德美公司訂單持續增加、新品上市以及海外市場業績提升，第三季獲利較第二季明顯回升。公司將進軍印尼市場，預計明年開始出貨，今日大漲逾半根停板。



橘子 (6180)：手遊大作《天堂 M》加持，第三季稅後淨利達 5.3 億元，EPS 達 3.11 元，創下單季新高，累計前三季稅後淨利達 14.6 億元，創下歷年同期新高。《天堂 M》將於第四季推出全新職業「槍手」，遊戲熱度可望持續延燒，橘子早盤股價勁揚。



新日興 (3376)：今年前三季稅後淨利達 7.67 億元，較去年同期的 6.02 億元成長，EPS 達 4.29 元，由於明年元月美國對中國的 25% 關稅將上路，今年第四季可望上演拉貨潮，今日大漲逾半根停板。

