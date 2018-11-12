南亞科實施庫藏股護盤 明日起買回12萬張股票

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (12) 日董事會通過買回庫藏股，將分兩階段買回，第一階段為 11/13 至 11/28，預計買回 2 萬張股票，用於轉讓股份予員工；第二階段則為 11/29 至明年 1/11，預計買回 10 萬張，以維護公司信用與股東權益。兩階段買回價格均為每股 38 元至 79 元間，買回股份共占已發行股份總數的 3.86%。

南亞科今日公告，為轉讓股份予員工，將於 11 月至 13 日至 11 月至 28 日間，買回庫藏股 2000 萬股，買回價格區間為每股 38 元至 79 元間，若股價低於區間價格下限，仍將持續買回，預計買回股份佔已發行股份總數的 0.64%。

而為維護公司信用及股東權益，南亞科也將從 11 至 29 日至明年 1 月 11 日間，買回庫藏股 1 億股，買回價格區間同樣為每股 38 元至 79 元間，且若股價低於區間價格下限，仍將持續買回，預計買回股份佔已發行股份總數的 3.22%。

從目前南亞科預計買回庫藏股的股數來看，共占南亞科已發行股份的 3.86%，南亞科強調，公司董事會在做出買回庫藏股決議時，已考慮公司財務狀況，因此買回庫藏股並不影響公司資本維持。

此次為南亞科繼 2005 年後，首次祭出庫藏股，南亞科曾於 2005 年 12 月 23 日至 2006 年 2 月 22 日間，申報買回 1 億股，但實際僅買回 9500 萬股，庫藏股執行率 95%，南亞科表示，為兼顧協調市場機制與維護股東權益，及考量員工未來認股意願，因此當時並未全部執行完畢。