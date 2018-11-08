橘子Q3獲利再改寫新高 EPS 3.11元 前3季已賺逾半個股本

橘子集團 (6180-TW) 今 (8) 日公告第 3 季財報，第 3 季毛利率 42%，再改寫逾 16 年來單季新高，獲利也改寫上季寫下的歷史新猷、達 5.28 億元，季增 1.09%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 3.11 元；前 3 季稅後純益 14.58 億元，年增約 405 倍，每股稅後純益 8.59 元，已賺超過半個股本，並續創歷年同期新高。

橘子第 3 季合併營收 32.7 億元，季減 6.38%，年增 78%，毛利率 42%，季增 5 個百分點，年增 26 個百分點；稅後純益 5.28 億元，季增 1.09%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 3.11 元。

橘子前 3 季合併營收 116.35 億元，年增 1.02 倍，毛利率 33.35%，年增 17.5 個百分點；稅後純益 14.58 億元，年增約 405 倍，每股稅後純益 8.59 元。

橘子表示，第 3 季成長動能主要來自經典 IP 手遊《天堂 M》持續挹注，加上《天堂 M》串動各事業體效益發威，且單季毛利率提升，帶動獲利較去年同期轉盈，也較上季成長。

展望後市，橘子表示，橘子集團轉型成為全生態網路企業已到最後一哩路，籌備 1 年多，擁有大數據資料、技術與豐富內容的整合性多元服務平台 beanfun!，第 4 季將進入系統介接最後階段，預計明年初正式登場，未來將能提供千萬用戶更全面的網路服務，翻轉台灣網路產業既有模式。

此外，橘子關懷基金會鼓勵年輕人勇敢做大夢，十週年計劃「前進南極點」於 11 月揭開序幕，由基金會創辦人、同時也是橘子集團執行長劉柏園領軍組成的跨年齡南極長征隊，將展開為期 1 個月的高強度極限挑戰，希望成為亞洲第一個越野滑雪前進南極點的隊伍，喚起新世代青年的冒險精神。