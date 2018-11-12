本週三日本初步GDP報告 有望提升兌美元貶值

日本沒有重要宏經報導，但有初步 GDP 的報告，於週三 (14 日) 公布。這次預計將從上一季度向上修正的 0.7%，下降至 -0.3%。這一消息將鞏固日本央行的鴿派基準聲調，有助於維持美元兌日圓的上行方向。

由於買家重返股市，上週美元兌日圓上漲 (日圓貶)，抑制了日圓作為避險資產的吸引力。然而，這對外匯的最大影響力是強硬的鷹派美聯準會 Fed Reserve 和溫和的鴿派日本銀行的貨幣政策分歧。

雖然美聯準會未再度升息，但仍有望提高利率。由於低增長和低通貨膨脹，投資人普遍預計日本央行將採取超寬鬆的貨幣政策。

美元兌日圓下跌至 113.72。

美元兌日圓價格日線趨勢圖 / 圖：xe

此外，美國和日本政府債券之間日益擴大的利率差異，使美元成為比日圓更具吸引力的資產，日圓通常被用作套利交易 (carry trade) 的融資貨幣。

聯準會的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 維持利率不變，同時維持近期政策聲明中的鷹派語言。正如預期的那樣，央行一致批准將聯邦基金利率維持在 2% 至 2.25% 的範圍內。

從好的方面來看，委員會指出，自 9 月會議以來，失業率「已下降」。

聯準會還重申其「經濟活動一直在以強勁的速度上漲」。在不利方面，聯準會的聲明指出，「商業固定投資的增長已從今年早些時候的快速增長放緩」。

本週預測

聯準會上週設定了一個看漲基調，目前發言人和經濟數據繼續支持聯準會 12 月加息的計劃，這種基調可能在本週持續。

週三，美國將公布最新的消費者通脹數據。預計 CPI 將達到 0.3%，核心 CPI 預測為 0.2%。

週四 (15 日)，核心零售銷售預計增長 0.5%，零售銷售預計增長 0.6%。

美聯準會主席鮑威爾 Jerome Powell 將於格林威治標準時間 GMT 週三 2300 和週五 (16 日) GMT 時間 16:30 發表講話。

日圓兌歐元

Oppenheimer Funds 資金經理 Alessio de Longis 通過購買日圓兌歐元來定位歐洲政治風險。除義大利外，他還提到歐洲央行 ECB 撤出經濟刺激政策以及該地區經濟增長放緩是其他原因。

「對於義大利可能發生的一些事態發展，這是我們表達歐元特殊不適的一種方式」，負責監管 20 億美元的 Longis 表示。他的目標是每歐元兌 124 日圓，目前約為 130 日圓。「義大利是一個大問題 - 這不會消失」。