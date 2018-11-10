G20 前送大禮 美國運通搶頭香進軍中國市場

美國運通 (AXP-US) 週五獲准在中國清算信用卡支付，成為第一家獲准在中國境內籌建銀行卡清算網路的外資企業。

美國運通週五 (9 日) 股價並未出現立即反應，盤中小跌 0.39%，暫報 108.03 美元。

美國運通股價走勢圖。

美國運通與中國公司合資成立的連通 (杭州) 技術服務有限公司，簡稱「連通公司」，4 月向中國提交銀行卡清算機構籌備申請，週五 (9 日) 已通過中國人民銀行批准入局中國市場，申請短短幾個月還趕在 G20 前通過，被外界解讀為中國釋出善意的表現。

中國人民銀行官網站發表聲明表示：「按照相關規定，連通公司需在一年籌備期內完成籌備工作後，依法定程式向中國人民銀行申請開業。下一步，中國人民銀行將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡清算機構准入工作。」

中國央行也表示：「連通公司是美國運通公司在我境內發起設立的合資公司，並作為市場主體申請籌備銀行卡清算機構、運營美國運通品牌。批准連通公司銀行卡清算機構籌備申請是貫徹穩步擴大金融業雙向開放政策要求的又一具體成果，是我國銀行卡市場開放的重要一步。」

中國初步批准允許連通建立自己的電子網路，在中國境內處理和結算人民幣付款，目前美國運通的競爭對手 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 也提交申請，但尚未獲得批准。

根據 GlobalData 的研究資料，外資企業特別是 Visa 和萬事達卡這樣的信用卡巨頭，十多年來已不斷地遊說直接進入中國市場，預估到 2020 年卡片流通數量將從 2016 年的 60 億增加到 90 億。

市場人士指出，近期美中貿易戰出現轉機，中美雙方都希望加快談判步調，中國央行此時批准美國運通的合資企業的申請，一方面是多年籌備已時機成熟，另一方面也代表中國開放美進入入中國市場的誠意，預料其他美企可能也可能很快地獲得中國央行的批准。