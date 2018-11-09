由個股走勢看指數 美國股市可望進一步上漲

美股目前這波多頭市場是否是史上最長，且接近尾聲？

其實，目前這波多頭市場可能還不到二週。因為有許多股票較 52 週高點，低了逾 20%。而下跌 20% 正是對空頭市場的非正式定義，10 月底，已有逾半數股票符合這項標準。

然而，這項重要的事實却被忽略了，因為投資人的焦點多在大盤指數。例如，在 10 月 29 日的股市低點，道瓊工業平均指數較歷史高點僅低了 8.9%，S&P 500 較歷史高點僅低 9.9%。這二種指數的回檔幅度，連修正的定義都不符合，更別說空頭市場的定義了。

但個股的情況就完全不同。當股市於 10 月 29 日跌至低點時，S&P 1500 綜合指數的成份股中，有 57% 較 52 週高點低了逾 20%，S&P 500 的成份股中，較 52 週高點低了逾 20% 的個股，所佔的比例雖然稍低，但仍達 47%。

許多分析師說 美股目前的這波多頭市場已持續近十年之久，為美國史上最長的多頭市場。然而，個股的數據却讓此一說法，令人存疑。

Prudent Speculator 投資通訊的主編柏金漢 (John Buckingham) 說，近來隱形的空頭市場，為長期投資人創造了機會。長期投資人有機會以 20% 的折扣價，買進績優股。

如果這波多頭市場是由 10 月 29 日開始，未來是否會進一步大漲？這倒未必。

根據 Ned Davis 研究機構的資料顯示，美國史上，最短的多頭市場僅持續了 61 天，換言之，僅二個月。這波最短的多頭市場由 1932 年 7 月初持續至 9 月，即大蕭條最嚴重時期。

大部份的多頭市場均較 61 天為長。因為空頭市場低點時的濃濃悲觀氣氛，需要一些時日，才能消退，進而轉為樂觀。

根據此一觀點，在近來股市的跌勢中，許多投資人的虧損其實超越指數。儘管自 10 月底以來，大盤已見轉強，但這些投資人依舊沮喪不已。根據反向分析，這可是股市的利多因素。