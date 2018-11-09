【富蘭克林華美】國際市場牽動台股 反彈行情且戰且走

近周台股走勢處於反彈行情與國際因素交雜，FOMC 會後美元指數攀升，影響 9 日亞股走勢，加權指數開低走低，權值股表現疲弱，下跌 115 點收 9,830 點，盤面以跌深反彈個股較有表現，前期相對弱勢的櫃買指數僅小跌 0.1%。未來持續觀察最大風險變數的美中貿易局勢發展，如朝和緩方向發展有利後市表現。

富蘭克林華美投信表示，美國期中選舉結束，短期不確定性消除，支撐 10 月修正劇烈的台股延續反彈行情，盤面領漲的矽晶圓族群續在波段反彈高檔橫盤整理，人氣股被動元件未再破底，均維繫多方進場信心，且美中兩國頻頻釋出貿易議題轉圜契機，有利台股後市上檔表現。不過 FOMC 會後美元指數攀升，加權指數 9 日隨亞股走弱重挫，盤中一度下跌逾 140 點，顯示反彈中的台股對於負面訊息十分敏感，波動易大，操作不宜過度積極。

針對美國期中選舉、FOMC 會議結果，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，美國對中政策立場不因期中選舉結果而有所改變，兩國依舊在全球領導地位上處競爭對手，不過貿易問題延燒至今，各界普遍認知加徵關稅的影響十分全面，未來如大幅升級是將影響美國利益，進而導致內部反彈，因此存有轉圜餘地。美國總統川普於選前透露兩國存有協商空間，近日美國前國務卿季辛吉亦與中國國家主席習近平會面，9 日則有美中外交安全對話，被視為兩國元首於 G20 峰會正式會面前的重要前哨會議，均增加市場對美中貿易局面將降溫的想像，持續等待川習兩人所釋出訊息的和緩程度。

郭修伸並指出，FOMC 會議會後聲明維持? 進一步漸進升息? 措辭，對美國就業市場與消費看法正面，通膨保持在 2% 左右水準，尚未抵聯準會必須加速升息的階段。預期 12 月會議應會延續現有升息步調，屆時聯準會對 2019 年經濟及利率預測是觀察重點，經濟數據是否支持聯準會加快升息腳步，對全球股市資金面有重大影響。

就盤面而言，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，近周個股表現是市場關注焦點，不少過去一段時間跌深的電子股，股價出現大幅且快速的拉升，吸引資金進場操作。不過考量美中貿易戰仍存變數，國內、外指標大廠的財測明顯轉趨保守，加上蘋概股受蘋果新機銷售低於市場預期雜音干擾而走勢震盪，近期仍建議以低波動個股為布局主軸，伺機承接股價擁有較強下檔保護的高殖利率題材股，亦可留意非電與東南亞市場為主之廠商，包括內需相關類股等。

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