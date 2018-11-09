【富蘭克林】10月市場大幅修正，對沖策略指數表現抗跌

◆ 多空靈活操作及多元化策略挹注

十月全球股市創近 6 年多來最大單月跌幅，因市場擔憂貿易糾紛對企業獲利的影響，及美國期中選舉前市場保持觀望。相對全球股市的大幅修正，HFRI 對沖基金綜合指數在十月表現相對抗跌，當月僅下跌 2.98%，同期全球股票指數下跌 7.42%。若以年至今的績效來看，HFRI 對沖基金綜合指數僅下跌 0.61%，優於全球股市的下跌 1.85%，探究對沖策略相對抗跌的原因，除多空靈活操作外，對沖策略常用的四大策略中，相對價值策略和事件驅動策略表現不受大盤影響，年至今的報酬反倒是逆勢上漲，主要因這兩個策略多採用套利的操作方式，包括固定收益套利、併購套利及可轉債套利等，使其與大盤走勢連動性低，並有效降低大盤不確性的干擾。

儘管美國期中選舉已過，如預期的結果帶動市場近期的反彈行情，不過未來美國兩院在不同政黨的主導下，政治角力所引發的市場波動恐將依舊，此時，對沖策略多空靈活操作及多元策略，將能有效管控市場可能的下檔風險。根據理柏統計，目前台灣核備可銷售的另類資產基金共六檔，其中富蘭克林坦伯頓多空策略基金是唯一採用四大策略的基金，多元化的策略將有助於經理人隨市場變化隨時調整配置，添增資產運用的靈活度。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，過去幾年各項資產表現亮眼主要是因央行釋出流動性所推動，不過隨著央行政策逐步趨緊，股市雖還有上升潛能但震盪加劇，而傳統債券則明顯受創。此時若透過對沖策略的多空靈活操作，動態調整投資組合的貝他值達到抗波動效果，及運用多元化的策略，來創造超額報酬的機會。

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