港珠澳大橋通車 旺丁不旺財？

2018年10月23日，熙熙攘攘的珠海迎來各方賓客，見證港珠澳大橋的開通儀式。

“一橋拉動，珠三角西部棋子全盤皆活”。

東起香港口岸人工島，向西橫跨伶仃洋連接珠海和澳門人工島，止於珠海洪灣，港珠澳大橋連接粵港澳三地，與9月23日通車的廣深港高鐵一起構成大灣區發展的戰略佈局。

據報道，港珠澳大橋通車後，穿梭巴士“金巴”已超出負荷，大量旅客在香港、珠海及澳門口岸滞留，足見火爆程度。

澳門尚未公佈10月份遊客數據，不過從港珠澳大橋通車前的十一黃金週旅客數據來看，成績不會差。2018年十一黃金週（10月1日-7日）的總訪澳旅客人數同比增長7.2%，而内地訪澳旅客人數同比增長14%。

然而，與強勁的遊客數據相比，澳門博監局的數據則顯得有些尷尬。2018年10月的幸運博彩毛收入僅按年增長2.6%，月增幅甚至低於受台風山竹影響的9月份。無怪乎近來在港上市的博彩股虛軟乏力。其中，永利澳門在公佈超出預期的2018年第3季業績後，股價卻出乎意料地大幅下挫，兩日累計跌14.5%。

永利在澳門主要經營兩項設施，分别是位於澳門市中心的永利澳門和位於澳門路氹的永利皇宮，開業隻有兩年的永利皇宮增長迅速，成為該公司主要的收入來源。

2018年第3季，市中心的永利澳門項目錄得經營收益5.796億美元，按年增長3.1%，經調整後的物業EBITDA按年微降0.2%，至1.829億美元。第3季，貴賓、中場、角子機三大博彩項目的投註額均維持正數增長，分别為13.5%、10.6%以及3.6%。娛樂場收益同比增長0.9%，至5.04億美元。

永利皇宮的第三季表現依然靓麗，經營收益增長39.1%，至7.31億美元，經調整後的物業EBITDA大增63.6%，至2.26億美元。貴賓、中場及角子機三大項目的投註額分别增長13.4%、37.3%及12.8%。娛樂場收益同比增長39.9%，達6.26億美元。

整體來看，永利澳門第三季經營收益按年增長20.5%，至13.102億美元，EBITDA同比增長27.3%，達4.09億美元。2018年前三個季度，經營收益大增46.8%，至37.58億美元，EBITDA同比增29.7%，至11.83億美元。

那麽問題來了，為何業績如此漂亮，股價卻大幅下跌？

這與美國上市母公司永利度假村（WYNN.納斯達克）管理層在業績發佈會中提出的預測有關。管理層預計澳門公司黃金週後增長或放緩，第4季日均EBITDA或介於330萬美元至370萬美元之間，依此計算，第4季的EBITDA或介於3.036億美元至3.404億美元，而我們記得，永利澳門的2017年第4季EBITDA為3.76億美元。

不過，管理層話鋒一轉，仍然看好未來三到五年的前景，併表示已對永利澳門的永利會娛樂場博彩區展開改造工程，將設40張中場賭枱、經翻新的電子博彩機貴賓區、兩間新餐廳及佔地7000平方尺的零售店，預計今年第4季完成電子博彩機貴賓區翻新工程，2019年第3季完成中場賭枱升級工程和開設新餐廳，2019年第4季開設新零售店。預計項目預算約6200萬美元。

此外，還計劃在2020年動工興建永利皇宮二期，其中包括兩家新酒店（提供1400個酒店客房、一個劇場以及連接澳博（00880-HK）上葡京的橋梁等。

港珠澳大橋通車，為大灣區註入新活力，有望帶旺澳門旅遊業。遊客人數增長，作為澳門支柱產業的博彩業能否借機重現第二春？

目前澳門博彩業面臨的挑戰包括：

1）2019年1月1日起，娛樂場不論是中場或貴賓廳，除已符合按新標準設立且獲許可的吸煙室外，娛樂場全面禁煙；

2）澳門博彩牌照即將在2020年和2022年陸續到期，而永利澳門的澳門牌照將在2022年到期，未來的發牌標準仍未可知；

3）競爭激烈。餅大了，但分的人多了。美高梅中國（02282-HK）於2018年1月29日推出美獅美高梅；金沙中國（01928-HK）正斥巨資改建澳門倫敦人，預計在2020年-2021年分階段開放；新濠國際發展（00200-HK）於今年6月推出已故著名建築師設計的摩珀斯酒店（或明年獲批賭枱）；澳博的上葡京或在2019年開業；銀娛（00027-HK）籌建路氹第三及四期項目，預計2020-2021年開業。

4）全球資金流動性趨緊，政經不明朗因素，都可能影響博彩業的增長。