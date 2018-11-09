彭博：從「三三四」到「一二五」 數字裡的中國金融監管風向球

想了解中國金融監管的政策取向，中國銀保監會主席郭樹清口中那些簡單直白的數字，可能是最直觀的風向球。

本週接受中國人行 (PBoC) 旗下《金融時報》採訪時，郭樹清表示，初步考慮對民營企業的貸款要實現「一二五」的目標，即在新增的公司類貸款中，大型銀行對民營企業的貸款不低於 1/3，中小型銀行不低於 2/3，爭取 3 年以後，銀行業對民營企業的貸款占新增公司類貸款的比例不低於 50%.

不到一年前，中國銀行業對郭主席的印象還是另外一個數字「三三四」。彼時，這位銀監會主席正在大刀闊斧地治理影子銀行和資管業務亂象，針對違法、違規、違章「三違反」，監管套利、空轉套利、關聯套利「三套利」和不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費「四不當」，監管檢查和銀行自查如火如荼。

金融去槓桿疊加貿易戰升級，今年以來中國經濟下行風險儘顯，私營經濟融資艱難，債務及股權質押的違約風險尤為突出。

年中以來，人行運用降準等手段，貨幣政策已見寬鬆，貨幣市場資金充裕，短期利率穩中有降。然而，銀行信貸投放依然謹慎，新增貸款、社融等未明顯提速，M2 增速尚處在歷史低位。

寬貨幣並未轉化為寬信用，怎麼辦？

同不久前的防控金融風險攻堅戰一樣，在中國的體制下最管用的還是老辦法，政府銀行各級層層督辦落實。為了讓銀行「敢貸」，易綱、郭樹清最近都提到了銀行應建立「盡職免責、糾錯容錯機制」，讓人不禁對幾個月前還頻開罰單，「追責到人、終身追責」的銀行監管有些恍如隔世。

中國銀保監會披露，截至 2018 年三季末，民營企業貸款餘額約人民幣 30.4 兆元，占對公貸款比約 34.5%。廣發證券分析師倪軍接受彭博電話採訪時表示，如果按照「一二五」的目標，2、3 年內銀行業的不良貸款率預計會上升，壓力可能會增加。

市場也感到了這種壓力，週五早盤，銀行股普遍下跌，今年股市熊市中走勢穩健的工商銀行、招商銀行 A 股均一度跌逾 4%，走勢遠遜大盤。

光銀國際投資研究部主管林樵基稱，今天銀行股在兩地走弱，反映市場對於民營企業「一二五」貸款政策感到擔憂，投資者擔心影響資產素質，即使銀行股未來能有盈利成長，但資產不好可能影響其信貸評級。「但中央政策已經表明要做，銀行必須遵守。」

易綱本週談到用好信貸支持、民營企業債券融資支持工具、民營企業股權融資支持工具這「三支箭」拓寬民營企業融資途徑時，也提出了「既要防止運動式收緊，也要防止運動式放鬆。」

擔心不是多餘的，但是知易行難。