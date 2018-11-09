上海進博會簽單火爆 但放寬市場准入還需清除更多路障？

本週在上海舉行的中國國際進口博覽會上，簽署的訂單動輒數十億美元，在體現中國對外開放決心的同時，也反映出諸多投資障礙仍然存在。

首屆中國國際進口博覽會的滿載而歸，將進一步鞏固中國國家主席習近平放寬全球最大消費者市場准入的承諾。在這次有 3,600 家公司參加的展會上，簽訂了約 350 份大單，其中包括西門子、ABB 和沙烏地阿拉伯國家石油公司。

與此同時，數十名試圖進軍或在中國市場擴張的公司高管在接受採訪時，如加拿大空氣淨化器製造商或德國汽車電子製造商，即詳細介紹了各種需要斡旋才能突破的行業壁壘，而有些行業仍將外資拒之門外。

雖然這是個歷史性難題，但也正是美國前財政部長鮑爾森本週將中美關係稱為新冷戰所產生的威脅，外界因此密切關注習近平的開放新承諾將如何進一步貫徹。

「我們希望看到具體行動和具體的改革時間表，」中國歐盟商會上海分會會長代開樂 (Carlo Diego D’Andrea) 本週在開幕式致辭後表示。

根據彭博新聞社統計數據，11 月 5 日至 11 月 8 日進博會宣布簽署逾 350 項交易，其中絕大部分來自能源領域。中石化總金額達 456 億美元的訂單規模最大，簽約對象包括近 50 家油品和化工產品等公司。