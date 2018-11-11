阿里巴巴張勇：今年“雙十一”將是有史以來規模最大的一次

在被宣布成為馬雲的接班人後，阿里巴巴集團現任CEO張勇備受外界關註。“雙十一”前夕，張勇在接受美國財經媒體CNBC采訪時表示，“今年‘雙十一’從消費者的參與程度上來說，從所有與這一天活動有關的人數來說，都是破紀錄的。”

2009年夏末，剛成為淘寶商城總經理的張勇對下屬說，“11月份幹點啥，把成交往上拉一拉。”由此，誕生了首個“雙十一”。2009年的首次“雙十一”，阿里巴巴收入了780萬美元；2017年“雙十一”，阿里巴巴的商品銷售總價值超過了250億美元，成為了世界最大的購物活動之一。

“雙十一之父”張勇近期表示，今年“雙十一”將是有史以來規模最大的一次，在被問及“這是否意味著對打破去年雙十一的總銷售額記錄十分有信心”時，張勇表示，總銷售額只是當天的結果，“我覺得最重要的是能夠為消費者帶來什麼，以及我們在業務突破和業務創新方面可以獲得哪些新的成就。”

備戰“雙十一”，10月19日，天貓已宣布2018年“雙十一”啟動。自10月20日起，天貓已提供50萬項商品的預購服務。

值得關注的是，隨著線上紅利增速放緩，電商巨頭們開始瞄準海外市場。今年“雙十一”電商天貓海外、全球速賣通和Lazada將向數億海外用戶推廣該活動。Lazada將於11月11日在六個國家推出促銷活動：新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南；阿里巴巴旗下的口碑網有約15萬戶商家合作夥伴將提供餐飲、美發、卡拉OK等服務的折扣；餓了麼將在中國11個城市為選定的星巴克門店提供送餐服務；農村淘寶將在中國29個省的800個縣提供優惠券服務。全球總計18萬個品牌和20萬個網店將參加今年11月11日的“雙十一”促銷活動。

在被問及國際化問題時，張勇表示，“我們有一個長遠的目標，我們想要在2036年前為全球20億人提供服務。”

來源：中國證券報·中證網 記者 昝秀麗