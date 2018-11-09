【日盛投顧】指數回測月線

◆盤勢分析

1. 在大漲之後，周四美股四大指數呈現窄福波動，連動晨間亞洲股市普遍拉回整理。台股早盤低開低走，盤中台積電、大立光轉弱，帶動指數跌幅擴大。終場加權指數下跌 1.16%，報收 9,830.01 點；OTC 指數在環球晶、元太走高帶動，尾盤跌幅收斂，收盤下跌 0.1%，收在 118.74 點，表現相對抗跌。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收跳空的長黑 K 棒，短線反彈氣勢受挫。

(2) 量能：成交量縮至 1019.66 億元，後續價漲宜量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體再度走低，技術指標呈現走弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 94.18 億元；外資 - 68.35 億元、投信 - 2.45 億元、自營 - 23.38 億元。

權值股拉回整理，被動元件、生技抗跌

1. 電子類股

(1) 網通、PCB 上游：3596 智易 10 月營收創新高，月增 34.46%、年增 51.15%，加上即將召開法說，激勵股價逆勢上漲 3.5%；3645 達邁自結前第三季稅前 EPS3.19 元，5G 的異質 PI 產品送樣認證，周五股價強勢漲停。

(2) 矽晶圓、被動元件：矽晶圓短線拉回整理後，周五再轉強 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶尾盤放量走高。被動元件龍頭 2327 國巨、2492 華新科午盤市場資金進駐拉盤，收在相對高。

2. 非電子類股

(1) 電商、遊戲：「天堂 M」手遊加持，6180 橘子第三季獲利創新高，前三季每股純益 8.59 元，股價逆勢走高。雙十一銷售旺季到來，8044 網家股價上漲超過 5%，重回 140 元之上。

(2) 生技：1786 科妍前 3 季 EPS 達 1.06 元，加上南向布局傳喜訊，股價帶量重回月線之上。4142 國光生 10 月營收年增 4 成，周五股量出轉強。