【華冠投顧】武傑電台:台股今日下跌百點!依舊震盪!下週盤勢看法(內文與你分享!)

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、2492 華新科、3645 達邁、2327 國巨。

台股盤勢分析:

驚驚漲

台北股市早盤下跌 - 23 點開出，受到台積電的領跌下；加權指數震盪走低，盤中最多大跌 - 146 點。尾盤買盤轉強，指數跌點縮小，終場下跌 - 115 點作收，收在 9830 點，成交量 1019 億。

本周台股的達陣我們上星期的目標…『重返萬點』後，短線的調節賣壓再度放大。不過，對於今天的重挫，我們認為因該是技術性修正。延續我們先前的規劃… 多頭就像一個『過河小卒』，只能前進不能後退。短線上預計會延著短期均線，震盪走高。

因此今天在『回測十均』後，又是一個退無可退的位置。加上今天重挫區，明顯集中在大型權值股身上；顯示『內資信心』並沒有改變，特別是『多頭信心』被動元件類股的轉強。研判下星期的台股，在短線『回測十均』後，預計會延著十日均線…『驚驚漲』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2492 華新科、2419 仲琦、6182 合晶、6452 康友 KY、3645 達邁、4142 國光生、3596 智易… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3529 力旺、6153 嘉聯益、8431 匯鑽科、2912 統一超、5269 祥碩… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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