〈鉅亨看世界〉麥當勞的俄國生存之道

美國連鎖速食餐廳麥當勞 (MCD-US) 在蘇聯時代末期，於莫斯科開設第一間分店，自此之後，其成為當地最主要的美國文化大使。然而，隨着俄羅斯與美國之間的緊張局勢加劇，部分政治人士一再呼籲關閉該連鎖餐廳，而麥當勞的高層正在採取新的策略：俄羅斯化。

在今年稍早時候，俄羅斯麥當勞分店將使用本地供應商的比例提升至 98%，並展開新的行銷活動，主要傳達概念為：在俄羅斯，麥當勞不一定非得是間美國公司。

麥當勞駐莫斯科發言人 Elena Chilingaryan 表示：「人們現在剛剛開始理解，我們是最俄羅斯化的公司之一。」

麥當勞在全球取得了成功，部分原因歸功於它們能夠找到本地供應商，縮短供應鏈並避開貨幣波動的風險。而以俄羅斯營運的情況來看，使用當地供應商不只幫助控制成本，同時還能減輕政治壓力。

莫斯科諮詢公司 Alliskit 的財務長 Narek Avakyan 表示：「麥當勞在這裡仍然是可獲利的，並且通過本地化順利渡過地緣政治風暴。」本土化使麥當勞在俄羅斯取得成功，上一季，麥當勞在俄羅斯的餐廳數量年增 6%，遠高於全球平均增長 1.5%。

儘管俄羅斯門市僅占全球麥當勞數量的一小部分，該公司仍將俄羅斯視為一個高增長市場，認為在美國市場飽和情況下，俄羅斯的增長是對公司有益的。

麥當勞於蘇聯時期開第一間分店時的排隊熱潮

麥當勞成俄羅斯制裁目標

近年來，美俄關係呈現蘇聯解體以來的最糟糕狀況，華盛頓當局對俄羅斯已採取多波的制裁措施，以報復俄羅斯在烏克蘭的政治和軍事行動、干涉 2016 年美國總統大選以及參與英國前俄羅斯間諜毒殺案。

在 2014 年克里米亞危機後，美國對俄羅斯進行制裁，俄羅斯政府因此下令關閉國內 10 幾間麥當勞，包含在莫斯科的旗艦店，並對數百間麥當勞進行衛生檢查。然而，分析師指出，門市臨時被迫關閉，在當年並未對麥當勞銷售造成巨大影響，因管理階層利用此時機，對店面進行裝修或流程改善。

俄羅斯化策略

在歷經被迫暫時關閉的經驗後，麥當勞更加專注於提升當地供應商的比例，今年稍早，該公司與一間俄羅斯供應商簽署購買薯條的合約，為麥當勞自 1990 年於當地營運以來，第一次簽署薯條合約。

此外，麥當勞於俄羅斯的廣告策略更加專注於宣傳，運送卡車車身塗有「98%」的大型字樣，代表俄羅斯供應商的占比。該公司最新廣告則顯示俄羅斯農民正在採收農作物，旁白為：「當涉及食物時，你會選擇最接近的，當地生產種植的」。



儘管如此，麥當勞仍未能 100% 避開俄羅斯政客的抨擊，今年稍早，俄羅斯下議員 (Duma) 的衛生委員 Nikolai Gerasimenko 質疑，為什麼國家不對美國公司進行制裁。