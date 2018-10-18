美國制裁的意外結果：俄羅斯經濟反而迎來轉機！

俄羅斯經濟在經歷了油價暴跌、通膨猛漲以及美國制裁之後，一度陷入癱瘓，但最近事情似乎出現了轉機。

自美國 8 月對伊朗重啟制裁後，伊朗原油出口大幅下降，導致市場對於供給短缺的恐慌，推升油價漲至 4 年高點的 86 美元 / 桶。

此外，由於美國對俄羅斯的制裁，導致俄羅斯盧布持續貶值。4 月 6 日，美國財政部宣布對一批俄羅斯個人和實體實施制裁後，俄羅斯盧布三日內暴跌 10%。4 月至今，盧布已貶值約 15%，全年最高貶值近 30%。

但雙重刺激下，反而使得俄羅斯經濟收穫「意外之喜」。在以美元計價的石油價格上漲之際，出售石油獲得的美元收入可以兌換成更多的盧布，這對於俄羅斯賴以生存的能源行業來說是一大利多。

法國興業銀行表示，此前俄羅斯政府和企業的外債已開始增多，但如今，制裁正在幫助俄羅斯降低外債水平。

俄羅斯能源行業全面復甦

自 8 月中旬以來，布蘭特原油價格已上漲 14%。如果將去年年底的油價作為對比基礎，以美元為計價貨幣，俄羅斯今年每賣一桶油並結算成盧布後，將比去年多出近 40% 的收入。這讓俄羅斯有能力降低其債務水平，並且推升該國能源行業的利潤。

《華爾街日報》報導稱，今年以來，石油生產商 Rosneft Oil Co. 和 Lukoil Oil Co. 的股價分別上漲 56% 和 39%，其表現輕鬆超越西方的同類股票。

此外，美國對俄羅斯的一系列制裁也正在將俄羅斯和歐洲聯繫得更加緊密。俄羅斯衛星通訊社此前報導，俄總統普丁在第二屆俄羅斯能源周論壇表示，「北溪 - 2」項目已經得到足夠許可，正在落實。

「北溪 - 2」是 2015 年俄羅斯天然氣工業股份有限公司與數家歐洲能源公司合作，總造價為 95 億歐元，俄羅斯出資 50%，是無需過境烏克蘭、波蘭等國而直接從俄羅斯穿越波羅的海通向德國的天然氣項目，過境國家包括俄羅斯、芬蘭、瑞典、丹麥和德國, 目前只有丹麥尚未頒發開工許可。

德國總理默克爾 8 月與普丁會晤，表明兩國領導人已摒棄前嫌，擁抱實用主義原則，化解了「北溪 - 2」項目的政治障礙。

北溪天然氣管道一旦完工，也將標誌着俄羅斯的液化天然氣的優勢將進一步鞏固，相比美國能源更便宜及可靠，這將有助於俄羅斯能源公司在歐洲市場排擠美國競爭對手。

俄羅斯大張旗鼓「去美國化」

今年 4 月初，美國以干預 2016 年大選為由，擴大對俄羅斯的制裁，新加入制裁名單的包括 7 名俄羅斯富豪、12 家公司以及 17 名政府官員。

而作為回應，俄羅斯選擇拋售美國公債表示抗議。4 月，俄羅斯的美債持倉環比劇減 50%，5 月降幅又至少接近 40%。

美國財政部周二公布的國際資本流動（TIC）報告中，俄羅斯的身影已徹底消失，意味著俄羅斯可能已徹底清倉美債。

高盛全球匯率及新興市場策略聯合負責人 Zach Pandl 在周一發布的報告中認為，近期美元在央行外儲中占比下滑的最主要推手，正是美國裁所導致的俄羅斯對美債的大舉拋售。

Pandl 還表示，在第二季，俄羅斯央行可能賣掉了所持有的大部分美元資產，這其中可能包括由美國託管機構持有的全部美債，並將資產轉投到歐元以及人民幣債券上。