〈房產〉六都9月建物買賣移轉數 台北市重回2000棟 年、月增逾11%

全台六大都會區今 (1) 日公布 9 月「建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 4848 戶，六都交易量為 1.7 萬戶。其中台北市買賣移轉棟數達 2179 棟，較上月及去年同月呈現逾 11% 的成長幅度，表現最為耀眼。

全台六都今年 1-9 月累計建物買賣移轉棟數達 15.67 萬棟，較去年同期成長 4%。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，9 月全台六都會區移轉量為 1.7 萬棟，月增 2.5%，年減 0.8%。六都整體來看，9 月較上月僅小幅增加 2.5%，算是平盤的表現。

謝志傑分析，今年 9 月六都建物移轉量小幅減少 0.8%，以累計年增率觀察，六都第一季有 8% 成長幅度，上半年則收斂至 5%，截至目前最新 1-9 月累計年增率已縮小至 4%，顯示今年以來，六都房市交易量動能仍有下降的風險。

台北市部分，9 月交易量月增 11.2%，謝志傑說，台北市雖然 9 月移轉棟數較上月增加 11.2%，但實際僅增加 200 餘件，是今年 1-9 月排名第三低的交易月份，觀察行政區交易情況超過 200 戶的僅有 3 區，包括中山區、內湖區與北投區。

而 9 月新北市買賣移轉量較上月增加 6.2%，新北市交易量最多行政區包括：板橋區、淡水區以及新莊區，主要有交屋潮挹注，板橋區有超級城市 SUPER 讚社區約 183 戶、馥華原美社區約 125 戶以及浮洲合宜宅約 117 戶等交屋，淡水區則有海洋都心二期約 144 戶以及一期 98 戶等的移轉戶數較多，帶動新北市交易量增加。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，雖然今年買氣回升，不過先前受大雨影響及民俗月淡季，今年 9 月的六都買賣移轉量表現都不出色，且整體市場而言，年金改革後，年底選戰也會讓買方觀望，因此今年第 4 季可能還是買氣起伏不定的基調。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，縱使央行表態今年不升息，但國際經濟情勢緊張，影響到整體買氣，況且目前市場上大宗買方以自住為多，考慮的時間較長，一旦有風吹草動便轉為觀望，因此第 4 季交易狀況相對保守。