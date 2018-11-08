房貸利率廝殺激烈 青安貸款退燒 前9月撥貸金額比重跌破2成

房地產成交量與價格雙雙築底，加上銀行房貸利率殺價搶客競爭激烈，讓公股行庫承辦青安貸款優勢不再，撥貸金額比重逐年下滑；根據財政部統計，今年前 9 月，五大銀行青安貸款的撥貸金額占新承做房貸比重，已跌破 2 成。

為協助民眾降低購屋的財務負擔，公股行庫從 2010 年起開辦青年安心成家貸款業務，2016 年起貸款額度提高至 880 萬，利率也從 1.58% 降到 1.44%，減輕首購族自備款與繳息還款的資金壓力。

但在民營銀行競搶房貸壓力下，讓青安貸款優勢不在，根據財政部統計，包括台銀、土銀、合庫、一銀與華銀等五大銀行，青安撥貸金額占新增購屋貸款金額比重有逐年下滑趨勢。

財政部表示，2016 年 12 月，五大行庫的青安撥貸金額占新增購屋金額比重為 38.9%，到了去 (2017) 年 12 月比重已將降至 23.0%，今年 9 月更跌破兩成以下，比重僅 18.4%。

不僅撥貸金額比重下滑，受理戶數與金額也有減少的趨勢，今年前 9 月受理戶數 1.6 萬戶、受理金額 746 億元，分別較去年同期減少 27.8%、33.7%；撥貸戶數 1.6 萬戶，撥貸金額 736 億元，也較去年同期雙雙減少 33.6%。

國庫署官員坦言，房市反轉下滑加上銀行房貸競爭激烈，讓過去以利率優惠為號召的青安貸款吸引力降低，導致貸款金額與比重衰退。

根據財政部統計，青安貸款自開辦以來到今年 9 月，共計撥貸 26.8 萬戶，撥貸總額 1 兆 734 億元，貸款利率介於 1.44%~1.72%，較五大銀行新承作放款利率略低 0.18~0.32 個百分點。

以性別來看，主要還是以男性為主，根據統計，今年前 9 月女性占撥貸戶數 45.3%、男性占 54.7%，撥貸金額中女性占 43.5%，較男性 56.5% 低 13 個百分點。

