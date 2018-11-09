李小加：「互聯互通」是辦大學 有「畢業生」走也有「新生」來

由全球廈門大學金融校友聯合會主辦的「南強全球金融論壇」於今日在港交所舉行，港交所的巨型「定海神鑼」再次現身。港交所總裁李小加今日出席並進行了《新國際形勢下的互聯互通大機遇》主題演講，演講一開始他笑稱「一般這大鑼是不出現的，得回去問問是不是因為總裁是廈大人就把這大鑼搬出來了」。

對於香港與內地的互聯互通機制，李小加認為其是極具創造力的機制，「令兩地市場通了，受到國際認可了，錢也自然就來了。」上千億的人民幣和港幣在這一機制下南下或北上，他又指，在互聯互通開通四五年時間裡，真正的淨過境資金量僅1千億元，但卻撬動了一萬三千億的交易量。

李小加認為，互聯互通並非打破資本管制的玻璃牆，而是將這面玻璃牆向海平面之下下降五米，兩邊「海水」（即資金）會隨著自然風浪而雙向流通。而對於隨著國內市場不斷開放，互聯互通未來會否失效的疑慮，他則認為互聯互通在未來很長的時間裡都會繼續存在。他又將互聯互通比做「辦大學」，而國際投資者有「研究生」「大學生」和「中學生」不同類型，「研究生」指那些願意直接進入內地市場的投資者，而「中學生」是那些更願意在香港市場規則和法制框架下接觸內地市場的投資者，另外「中學生」則是暫時對內地市場還未有興趣的投資者，不過他相信互聯互通這所大學會歡送很多畢業生，但也會迎來大批新生。

他又指，香港使兩地監管者的互助配合得以形成巨大優勢，在目前備受挑戰的國際經濟形勢下，兩地監管的互相信任和配合就顯得日益重要。

上個月底李小加在其網誌上發表了一篇名為「中美『姻緣』，路在何方」的文章，今日演講又提到中美關係若從「婚姻」角度看，或許可以看得更清楚。他認為三十多年前的「門當戶對」曾經有犧牲也有大繁榮，而隨著斗轉星移已造成了今天痛苦的雙方。而隨著中期選舉落幕，李小加認為特朗普與眾議院的分歧會更強，而這隻可能令中國成為雙方相爭之下矛頭更加對準對象。

他認為隨著新經濟發展和高興技術的湧現，相較於傳統行業來說，中美兩國在新領域的互補性會更強。若雙方不合作，中國所擁有的海量數據，雲計算和大數據等技術的突破或許耗時會長一些，但最終仍可能自己突破。「中美雙方合作將會造福人類，而雙方『離婚』則是全人類的損失。」他認為，美國應走出國內的政治困局，不應總糾結於過去的委屈，而更應該在當下環境裡尋求未來的發展。

文：鄒舒惠