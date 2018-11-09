【大行報告】大華繼顯：中港經濟後向存隱憂 港股獲利沽壓增

大華繼顯發表研報指，恒指上日(8日)收市升80點，報26,227點。國指升62點，收報10,703點。大市總成交946.74億港元，上升股份899隻，下跌股份725隻。

研報指出，內地10月的進出口數字雙雙優於預期，其中出口方面，以人民幣計按年增長20.1%，以美元計亦同比增15.6%。市場普遍認為出口的急增，一方面受人民幣貶值所帶動，另外由於2000億美元次輪對華關稅清單的稅率，將由明年開始提升至25%，以致部分外貿需求推前。鑑於來年貿易後向仍然存在下行壓力，亮麗的數據未對上日股市構成太大的利好。

同時，港股業績期持續，當中永利澳門母公司的行政總裁昨預視澳門賭場的高端業務放緩，最受市場關注。除影響行業短線前景外，畢竟貴賓廳市場的波動性向來與內地經濟增速緊密相關，此高端消費的放緩與上周公布創15個月最低增長的香港零售業總銷貨價值，初步反映出經濟環境現正面對較大考驗，令港股於挑戰50天線後再遇獲利沽壓。

隔晚美聯儲宣布維持利率不變，預計未來仍會漸進式加息。會後聲明對經濟展望的描述未有太大改動，只是提到商業固定投資的增長步伐從快速水平緩和。儲局12月再度加息的概率在議息會後維持於75.8%的偏高水平，美元走強，美匯指數今晨重上96.7水平。港股ADR下跌345點，當中騰訊的ADR較上日港股收市價跌逾2%，料為是日大市增添沽壓。