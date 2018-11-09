中國10月CPI年增2.5%維持八個月高點 PPI年增3.3%創七個月新低

中國 10 月全國居民消費價格 (CPI) 年增 2.5%，工業生產者出廠價格 (PPI) 年增 3.3%，與預期相符。不過，CPI 漲幅與上月相比有所回落，中國國家統計局表示，主要是因為食品價格由漲轉降。

今年 10 月份，全國居民消費價格年增 2.5%，維持 8 個月來高點，分析師預期 2.5%，前值 2.5%。其中，城市上漲 2.5%，農村上漲 2.6%；食品價格上漲 3.3%，非食品價格上漲 2.4%；消費品價格上漲 2.8%，服務價格上漲 2.1%。1-10 月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲 2.1%。

10 月份，全國居民消費價格與上月相比上漲 0.2%。其中，城市上漲 0.2%，農村上漲 0.2%；食品價格下降 0.3%，非食品價格上漲 0.3%；消費品價格上漲 0.3%，服務價格持平。

統計局指出，CPI 和上月相比漲幅回落，主要是食品價格下降 0.3%，影響 CPI 下降約 0.05 個百分點，尤其，秋菜、冬儲菜集中上市，鮮菜價格下降 3.5%；氣溫轉涼，蛋雞產能提高，雞蛋價格下降 4.0%，是這次食品價格下滑的主要原因。

對於未來 CPI 趨勢，交通銀行金融研究中心認為，結合近期的經濟金融形勢和物價走勢，今年 CPI 年增幅的高點已出現，從第四季開始物價漲幅將逐步下降，明年可能降幅會較為明顯。

招商證券宏觀謝亞軒認為，10 月 CPI 年增幅將重新回跌，全年溫和通膨的趨勢並未改變，通膨因素還不會對貨幣政策操作形成掣肘。明年第一季可能將再度面臨一定的通膨壓力，豬價與菜價均可能是潛在的風險點，但目前仍未看到推動明年 CPI 年增幅破 3% 的動力。

至於 PPI 方面，10 月份，全國工業生產者出廠價格年增 3.3%，創下 7 個月新低，月增 0.4%。工業生產者購進價格年增 4.0%，月增 0.7%。1-10 月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲 3.9%，工業生產者購進價格上漲 4.5%。

儘管 CPI 與 PPI 數據還算符合市場預期，不過今日早盤 A 股持續走低，上證指數跌幅更一度逾 1%，至於離岸與在岸人民幣也雙雙衝破 6.94 關卡，主要受昨晚聯準會重申會漸進升息影響。