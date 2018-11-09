〈財報〉Hertz淨利成長逾5成 盤後股價應聲上漲

全球最大租車公司之一 Hertz (HTZ-US) 公佈第三季財報，受惠於公司轉型計畫，該季獲益為三年來最高，公司的股票應聲上漲。

獲利：調整後獲利為 1.89 億美元，EPS 2.14 美元，高於去年同期的 1.18 億美元，EPS 1.42 美元，也高於分析師預期的 EPS 1.71 美元。這是自 2015 年以來的最佳表現。

淨利：淨利成長 52% 至 1.41 億美元，EPS 1.68 美元，高於去年的 9300 萬美元，EPS 1.12 美元。

該公司股價在盤後交易中漲幅高達 21%。

Hertz 股價走勢 (圖: 谷歌)

Hertz 執行長 Kathryn Marinello 致力於轉型計畫，花了近兩年來淘汰不受歡迎的舊款車輛，改用目前更受歡迎的運動型多功能車來吸引顧客，提高了每日租車率並從轉售汽車中獲得回報。

Marinello 表示：「我們的業務轉型計畫持續推進，並體現在當營收季獲利增長上。我們正在調整我們的目標帶來高質量的營收組合，同時對運營、品牌和技術進行投資，以實現長期且持續性的增長。」

麥格理資本分析師 Hamzah Mazar 表示：「由於美國市場交易量大，整體似乎轉好。」

美國地區，Hertz 該季租車營收成長了 10%。該公司認為，到機場或從機場叫車的數量和價格都有所提高，成交量成長 7%，每日營收成長 3%。此外，由於更有利的車輛購置成本，該公司在美國地區每月每單位淨折舊下降 15% 至 2.61 億美元。

整體國際市場來看，租金營收僅成長 1%，其中也包括匯率的影響。每日營收增成長 3%，銷量與一年前持平。另外，亞洲地區實現穩健成長，歐洲地區旅客成長溫和，不過每個單位的淨折舊增加 3%。