經濟景氣太好 對亞馬遜來說也未必是件好事

資深百貨公司高階主管 Jan Rogers Kniffen 週一 (5 日) 指出，消費者信心高固然是經濟穩定成長的喜訊，但也可能讓購物者在這個即將到來的購物季走出家門，進入實體商店，而非網路商店。

也就是說，這可能會削弱亞馬遜 (AMZN-US) 第 4 季銷售額。

Kniffen 表示，「當消費者感到高興或自我感覺良好時，他們更有可能走進商店，感受購物的體驗，因為它很有趣。」

他說，亞馬遜「效率高」，「事情做得很好」，但「亞馬遜有些無趣」。

然而，他強調，這家電子商務巨頭「仍在接管市場」，即使沃爾瑪 (WMT-US)、梅西百貨 (M-US) 和 Nordstrom (JWN-US) 等傳統零售通路也正在加強其網購業務。

目前也是其同名諮詢公司 CEO 的 Kniffen 表示，「如果經濟放緩，亞馬遜業績可能就會減少。」

為了刺激銷售並與沃爾瑪等其他巨頭競爭，亞馬遜 5 日宣布將為聖誕節期間所有商品提供免費送貨服務。

受到創紀錄的低失業率和工資上漲的推動，Kniffen 預測 2018 年假日銷售總額將再次穩步成長。

他說：「估計成長率會達到 5.5%，就像去年一樣，除非出現戲劇化事件。」「而且我不認為會有任何戲劇化事情發生。」

全國零售聯合會 (NRF) 表示，2017 年 11 月和 12 月的總銷售額為 6919 億美元。