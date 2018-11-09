美國原油價格跌入熊市 產油國供應量高出預期

短短 1 個月左右的時間，油價從一路往 100 美元上衝的態勢，轉向進入熊市。

油價連續 9 個交易日下挫

美國油價週四 (8 日) 連續第 9 個交易日下跌，西德州原油 (WTI) 期貨一度跌至每桶 60.40 美元的低位，短暫抹去今年的漲幅，最終收跌 1.0 美元，跌幅 1.6%，收 60.67 美元。這比上個月 76.90 美元的 4 年高點下跌 21%，WTI 正式進入熊市區域。

WTI 油價日線走勢圖 (近一年以來表現)

原油價格下跌的最主要因素，在於供應成長高於預期。儘管數據顯示，中國石油進口創下紀錄，未改變市場對需求前景的看法。川普先前也豁免了 8 個國家，可以在接下來 180 天內繼續進口伊朗石油。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示，石油供應將高於市場預期，伊朗供應量每天只會損失 100 至 120 萬桶，OPEC 與非 OPEC 生產國合計已經彌補了這些損失。

布蘭特原油週四下午價格下跌 1.33 美元，或 1.9%，至每桶 70.74 美元。美國汽油期貨也進入熊市，從 52 周高點下跌近 28%。

美俄沙國均大量增產

根據 EIA(美國能源資訊管理局) 公布的初步數據，上周美國產量也創下歷史新高，達到每日 1160 萬桶，如果數據獲得確認，將更穩固美國成為全球最大的石油生產國。沙烏地阿拉伯及俄羅斯，也持續維持增產。

Nasdaq Corporate Solutions 能源和公用事業部門主管 Tamar Essner 表示，美、俄、沙 3 國都在以創紀錄的水準增產，這是導致石油進入熊市的原因。「我認為市場正在努力解決一些基本的不確定因素，我們不知道到底是供過於求還是供不應求。」

多倫多 TD Securities 全球商品策略主管 Bart Melek 認為，市場情緒發生變化，OPEC 的原油增產比想像中更多，而制裁的豁免正在成為價格支撐的障礙。

不過技術指標反映，油價可能很快出現反彈。目前 14 日相對強弱指數低於 30，表明市場處於超賣狀態。