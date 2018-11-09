一個月快速跌勢後 原油已進入空頭市場

美國原油價格週四連續第九個交易日下跌，並跌進了空頭市場。儘管數據顯示中國大陸進口原油創新高，却仍有跡象顯示原油供給增加，為市場利空。

過去五週，原油價格重挫，利空包括 10 月股市大跌，需求有惡化跡象，及主要生產國產量增加。

本週稍早，油價跌勢依舊持續。川普政府宣布給予八個國家豁免權，讓他們得以持續進口伊朗原油，油價因而持續走低。美國於週一恢復了對伊朗的能源，銀行業與運輸業進行制裁。

分析師說，「市場反應基本面的不確定性。我們並不知道市場是供給過多，還是供給不足。」

美國原油自上個月所創四年高點 76.90 美元大跌了 20.5%，跌進了空頭市場領域。

布蘭特原油亦自 10 月 3 日所創 2014 年底以來高點 86.74 美元，下跌了近 17.5%。

美國汽油期貨亦落入了空頭市場領域，自 52 週高點下跌了逾 27%。

週三，美國能源資訊局 (EIA) 公布美國原油庫存連續第七週上升，油價下跌至近八個月低點。

EIA 數據亦顯示，上週美國原油產量達每日 1160 萬桶，創新歷史高點。若經修正後，該每日產量數據仍居於如此高水平，則美國將成為全球最大產油國。

美國能源資訊局本週預測，2019 年美國原油產量平均為每日 1210 萬桶。

自 6 月以來，沙烏地阿拉伯與俄羅斯產量亦上升。

分析師說，這三大產油國產量持續創新高，為原油跌入空頭市場的主要原因。