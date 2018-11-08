財報不及預期 高通、攜程盤前雙雙大跌 特斯拉換帥 盤前微漲

• 高通三季報展望低於預期 盤前大跌超 5%

高通 / 周三收盤 - 0.66%/ 報收 63.21 / 距年內高點 - 17.4%

周三盤後發布的高通三季報顯示，高通 Q3 實現 Non-GAAP 營收 58.33 億美元，年增率下降 2.1%，略高於預期。Non-GAAP 凈利潤 12.80 億，年增率下降 6.9%，對應稀釋後的 EPS 為 0.90 美元，高於市場預期的 0.83 美元。

高通預計 2018Q4 的營收區間為 45-53 億美元，年增率下降 5%-7%，低於預期。預計稀釋後的普通股總數為 12.3 億左右，Non-GAAP 稀釋 EPS 區間為 1.05-1.15 美元，對應凈利潤區間約為 12.9-14.15 億美元，年增率增速為 - 6.2% 到 2.9%，同樣不樂觀。

周四盤前，高通股價大跌超 5%。目前，高通股價已跌破上行通道。

• 攜程利潤率不及預期 盤前大跌 9%

攜程 / 周三收盤 + 2.62%/ 報收 34.44 / 距年內高點 - 33.7%

攜程於 11 月 7 日美股盤後公布 2018 年第三季財報，由於利潤率下行和下季度營收指引低於預期，攜程股價 8 日盤前大跌 7%。

攜程第三季凈營收 93.55 億，年增率增長 15.2%，位於公司指引 91.7 億至 95.8 億指引區間內，超市場預期 92.6 億；第三季 Non-GAAP 經營利潤 18.8 億，年增率下跌 - 4.2%，經營利潤率 20.1%，符合上季度電話會議指引；公司對於第四季的凈營收指引為增長 15%-20%，即營收落在 71 億 - 74.1 億之間，稍低於第四季市場一致預期 74.65 億。

攜程周三收盤報 34.44 美元，漲 2.62%，目前仍處在下行通道之中。

市場復盤

• 瑞聲科技凈利潤大降近三成 收跌 7%

瑞聲科技 / 周三收盤 - 7%/ 報收 55.8 / 距年內高點 - 65.4%

瑞聲科技 8 日早盤收盤後公布 2018 年第第三季（Q3）業績，2018 年前 9 個月，公司收入為 132 億元，年增率減少 4.8%，純利為 27.52 億元，年增率減少 21.2%。

2018 年 Q3 收入年增率下跌 8.5% 至人民幣 49 億元，純利年增率下跌 28.7% 至人民幣 9.73 億元，純利率年增率下跌 5.7 個百分點至 20.0%。

受此消息影響，公司午盤開盤大跌 7.33%，最終收跌 7%。目前，瑞聲科技股價依然處於下行通道之中。

• 四年來最高! 聯想集團第二財季營收年增率增 14% 至 912 億元

聯想集團 / 周四收盤 - 0.54%/ 報收 5.55 / 距年內低點 + 66.9%

11 月 8 日，聯想集團公布截至 2018 年 9 月 30 日 Q2 財報。財報顯示，聯想集團 Q2 營收 912 億元人民幣（134 億美元），年增率增長 14%，創 4 年最高水平；Q2 稅前利潤為 14.5 億元人民幣（2.13 億美元），環比增加 89%，年增率增長超過 503%。

兩個季度持續增長後，聯想集團上半財年營收規模達到 1720 億元人民幣（253 億美元），創歷史記錄，較去年同期增長了 16%；同時，公司上半年實現稅前利潤 22.2 億元人民幣（3.26 億美元），年增率增長 268%。

聯想在上半年跌至低點後震盪上行，目前股價有望測試 6 港元壓力位。

交易機會

• 特斯拉換帥 盤前微漲 0.4%

特斯拉 / 周三收盤 + 2.08%/ 報收 348.16 / 距年內高點 - 10.1%

周四，特斯拉董事會任命獨立董事 Robyn Denholm 出任董事長，任命即刻生效。

Robyn Denholm 2014 年出任特斯拉獨立董事，曾任豐田財務主管，也是特斯拉董事會中唯一一位擁有在其它大型汽車集團工作經驗的高管。此外，特斯拉在聲明中表示，Robyn Denholm 現在還擔任着澳洲最大電信公司——Telstra 的 CFO（首席財務官）和戰略主管。

特斯拉 10 月底提前公布財報，公司財務和經營狀況好於預期，股價連續上漲，目前逼近 360 美元壓力位。

• 瑞信：騰訊維持跑贏大市評級 降目標價至 411 港元

騰訊控股 / 周四收盤 + 0.07%/ 報收 293.6 / 距年內高點 - 38.3%

瑞信再度下調騰訊目標價。

周四，瑞信發表研究報告指出，隨著季績期開展及其他網路公司的審慎前景，該行在分析騰訊（00700） 時加入了最近網上遊戲及廣告行業的趨勢。有市場報告顯示，今年國內的整體網上遊戲收入增速年增率下跌至 6%，較去年的 17% 放緩。瑞信將公司 2019 至 2020 年的非通用會計準則盈利預測下調 9%，以反映最近的行業趨勢及影響，維持其「跑贏大市」投資評級，目標價由原來的 453 港元調低至 411 港元。

9 月初，瑞信曾下調過騰訊目標價。目前，騰訊控股股價處於下行通道中。

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