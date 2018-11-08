失蘋果訂單影響第四季收入前景 高通盤後股價震盪

雖然第三季盈利和收入都高於市場預期，但高通第四季失去了蘋果的晶片訂單，收入前景受影響。

美東時間 7 日周三盤後，高通公布公曆 2018 年第第三季的 2018 財年第四財季財報，顯示每股收益（EPS）高於高通此前指引區間的高端，也優於市場預期，下季度預期 EPS 區間整體高於市場預期：

第三季非美國通用會計準則（GAAP）下，稀釋後 EPS 0.9 美元，年增率下降 2%，環比下降 11%，市場預期 0.83 美元，高通此前 EPS 指引為 0.75-0.85 美元；

第三季非 GAAP 下營業收入 58.3 億美元，年增率下降 2%，環比增長 4%，預期 55.4 億美元；

第三季非 GAAP 下營業利潤 13 億美元，年增率下降 19%，環比下降 10%；

2018 財年非 GAAP 下營業收入年增率下降 2% 至 227 億美元，，營業利潤年增率下降 21% 至 56 億美元，凈利潤年增率下降 15% 至 54 億美元；

第四季非 GAAP 下稀釋後 EPS 指引 1.05-1.15 美元，市場預期 0.93 美元。

高通 CEO Steve Mollenkopf 稱，第三季高通 CDMT 技術（QCT）業務的晶片組需求超出預期，營運費用降低。高通在向戰略目標邁進的道路上表現良好，目標包括 2019 年推動全球 5G 商業化。

高通 CFO Davis 後表示，在使用高端晶片組的中國手機製造商推動下，第三季營收增長。由於蘋果公司在當前季度沒有購買晶片，下調第四季營收預期。

盤後公布財報後，高通股價迅速走高，一度漲超 3%，但此後迅速回吐漲幅轉跌，截至更新，一度跌近 4%。財報公布前，高通周三收跌 0.66%。

蘋果和高通近兩年來紛爭不斷，已經在 6 個不同國家的 16 個司法管轄區分別提起了 50 多項訴訟。蘋果指責高通在使用其晶片和專利許可方面存在不公平條款，而高通則指責蘋果侵犯了這些專利。

就在高通發布財報當天、本周三盤中，路透社消息稱，蘋果沒有與高通就 70 億美元的專利費訴訟進行任何對話，而是準備對簿公堂。

去年蘋果向加州聖迭戈聯邦法院起訴高通，指控其從手機銷售價格中抽成作為專利許可費的做法是非法的。今年 10 月該法院的聽證會上，高通否認了這一指控，並聲稱蘋果拖欠 70 億美元專利使用費。

不過，蘋果顯然比高通的處境要好些。

本周二，美國加州北區的聯邦法官 Lucy Koh 在一起反壟斷案的初審中判定，高通必須向英特爾等競爭對手授權使用其部分專利技術，生產所謂的調製解調器晶片。這種晶片幫助智慧型手機與無線網路連接。

本月初 MacRumors 消息稱，蘋果計劃在 2020 年的 5G iPhone 手機中使用英特爾的 8161 調製解調器晶片，而英特爾將成為 iPhone 調製解調器的唯一供應商。

本周三，蘋果股價收漲約 3%，並未明顯受到訴訟消息影響，和盤中一度跌超 2% 的高通形成鮮明反差。

去年 9 月末，高通起訴北京知識產權法院，尋求禁止蘋果侵權手機的在中國的銷售和製造。消息傳出後，蘋果股價保持漲勢，收漲接近 157 美元，，創 9 月 20 日以來新高。高通反而跌幅擴大，收跌 0.34%。

當時華爾街見聞會員專享文章《讀要聞 | 高通來華發起對蘋果最猛攻擊 iPhone X 還能按時出貨嗎？》指出，華爾街機構認為，高通應該趁早結束法務糾紛，展開與蘋果的和解談判，因為高通的財報耗不起了。若蘋果帶頭不交錢，利潤損失將難以維繫每年至少 50 億美元的研發開支，也會反過來影響高通的晶片領先地位。文章稱：

蘋果從 iPhone 7 開始部分採用英特爾的蜂窩基帶，儘管連 CEO 庫克自己都承認，高通的晶片還是最牛，但一旦蘋果停止面向高通採購所有基帶，會帶來什麼結果？蘋果在（2017 年）4 月時宣布逐漸停止使用英國晶片商 Imagination 技術集團的晶片處理器，該公司股價暴跌 72%，帶動第一客戶是蘋果的全供應鏈企業股價下跌，說明跟蘋果對着幹有很大風險。