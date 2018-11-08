掰掰了「鋼鐵人」！這位接盤馬斯克的「澳洲女神」是何方神聖？

周三下午，「烽火戲諸侯」的馬斯克，交出了擔任 14 年之久的特斯拉董事長職務（仍然是董事和 CEO），名不見經傳的特斯拉獨立董事 Robyn Denholm 接任，任命即刻生效。她將於 11 月 13 日走馬上任。

特斯拉在聲明中表示，在交接期間，馬斯克將是 Robyn Denholm 的「顧問」，為她提供任何所需的支持；Robyn Denholm 將暫時卸任特斯拉審計委員主席一職，直到從澳洲電信——Telstra 離職。

為什麼是她？

Robyn Denholm2014 年出任特斯拉獨立董事，並擔任審計委員會主席和薪酬委員會成員。現年 55 歲的她，擁有悉尼大學經濟學學士學位和新南威爾士大學商業碩士學位，同時也是澳新特許會計師公會會員，財務是她的專長之一。

Robyn Denholm 自己在部落格上也表示，「期待幫助馬斯克和特斯拉團隊實現可持續盈利，維護股東的長遠價值」。同時，Robyn Denholm 也算是一位「特斯拉粉」。她在 2014 年就購買了自己第一輛特斯拉，後來陸續增加到三輛。

Robyn Denholm 履歷相當豐富多彩，橫跨汽車、能源和網路通訊等行業。

她的職業生涯的早期就是在汽車巨頭——豐田度過。1989 年 - 1996 年，她曾在豐田澳洲子公司工作七年，擔任財務主管等職務。她也是特斯拉董事會中唯一一位擁有在其它大型汽車集團工作經驗的高管。

從豐田跳槽後，她在資訊和技術服務公司 Sun Microsystems（太遠計算機系統公司）任職近 10 年。該公司後被甲骨文收購。

2007 年 8 月，Robyn Denholm 進入網路通訊設備公司 Juniper Networks Inc.，曾擔任執行副總裁、CFO 和 COO，一干也是 10 年。Networks 創立於 1996 年 2 月，主要供應 IP 網路及資訊安全解決方案。Juniper Networks 與愛立信、朗訊及西門子共同合作開發 IP/MPLS 網路解決方案以提供給客戶。

2016 年 4 月至 2017 年 4 月，Robyn Denholm 是瑞士機器人、能源和自動化技術公司 ABB Ltd. 的董事。2018 年，該公司在財富世界 500 強中排名第 314 位，已連續位列該榜單 23 年。

今年 10 月 1 日，Robyn Denholm 由澳洲最大電信公司——澳洲電訊（Telstra）的首席營運官（COO），轉任該公司首席財務官（CFO）和戰略主管，正準備她在該公司推動關鍵性變革之際，9 月底馬斯克和 SEC 達成和解，此後三年不得擔任特斯拉董事長。特斯拉必須在 45 天內物色新的董事長。（澳洲電訊這家通信巨頭曾分別獲得泡泡網、汽車之家等網站的多數股權。汽車之家 2016 年被出售給中國平安，引發了創始人李想和前 CEO 秦致的集體出走。）

11 月 8 日，特斯拉宣布 Robyn Denholm 接替馬斯克成為 14 年來的新董事長，11 月 13 日走馬上任，明年 5 月完成交接後將成為特斯拉全職董事長。

雖然換了董事長，但目前特斯拉的董事會格局依舊以馬斯克為中心。

彭博社稱，特斯拉的九人董事會依舊主要由忠於馬斯克的人馬構成（八位現任非執行董事中有五位與馬斯克先生有專業或個人關係），包括馬斯克的兄弟 Kimbal，缺乏獨立性，因此長期以來受到公司治理專家的抨擊。

美國證券交易委員會（SEC）要求，特斯拉在年底前增加兩名獨立董事。儘管新增兩名獨董，但若如彭博所說，馬斯克依舊掌握着特斯拉董事會的多數。

那麼，Robyn Denholm 僅僅是 SEC 對馬斯克三年禁令的替代品，還是將對特斯拉三顧茅廬請來，希望在經營方針上引入新思路？不過，至少可以確定的是，依舊擔任 CEO 和董事的馬斯克，依然會大權在握，依然是特斯拉的靈魂人物。

不過，考慮到保護特斯拉的「馬斯克基因」，和保證中小投資者的利益，Robyn Denholm 可能是兼顧這兩方面的最佳人選。