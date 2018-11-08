【一圖看懂】中國家族企業傳承出現了啥亂子？

今年是改革開放40週年。過去40年以來，中國民營經濟從小到大、從弱到強，不斷發展壯大，在全國經濟發展中發揮了重大作用。目前全球經濟環境存在不確定性，那麽中國民營企業面臨著怎樣的挑戰呢？普華永道每兩兩年進行一次全球調查，探索家族企業的發展趨勢。2018年中國報告包括52家内地家族企業及56家香港家族企業。報告從四個方面揭示了内地及香港的家族企業是如何在難以預測的經濟環境中尋找出路併發展壯大。

一、從銷售驅動的增長方面來說：中國家族企業在過去12個月的銷售增長高於全球平均值。67%内地受訪者表示較去年同期錄得雙位數增長，約為全球佔比34%的兩倍。

中國家族企業迎難之上，在不確定的全球經濟環境下，預期未來兩年銷售呈快速增長的趨勢。

二、對未來兩年業務充滿信心的家族企業也面臨挑戰：最大的挑戰是對創新的需求，以保持其領先的地位。

由於家族内部衝突管理仍是禁忌，在直係親屬間處理矛盾，使得他們不會在家族内部開誠佈公討論問題，從而阻礙了企業發展。

在中國上市企業中現身的女富豪有很多，比如碧桂園(02007-HK)的楊惠妍，龍湖集團(00960-HK)的吳亞軍，富華集團的陳麗華，玖龍紙業(02689-HK)的張茵……但事實上，女性在家族企業中參與的比例仍是低的。

三、富過不過三代，視乎接班人成為怎樣的管理者：履行企業社會責任、擁有明確的行為規範、具備強大的企業文化，使得企業可以走的更遠。

四、家族企業管理者最頭疼的問題是：傳承和接班。在家族企業中工作的下一代人數減少，參與度不高。

到底是有新想法的第二代不願意接班，還是有創業情結的第一代不願意放手？

如何在長久的歲月中讓家族企業常青發展呢？保護企業作為最重要的家族資產是關鍵之一。

文：夏雨辰