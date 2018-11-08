〈央行理監事會揭密〉看資金需求持穩 放款和投資可穩定成長

台灣央行今 (8) 日公布第 3 季理監事聯席會議議事錄摘要，對於經濟前景，央行認為，影響未來全球經濟金融發展的主要風險有 4 點，恐影響國內貨幣成長，不過，隨著國內經濟仍持續成長，看資金需求動能持穩，銀行放款和投資可望穩定成長。

央行認為，影響未來全球經濟金融發展的主要風險有四大點，第一，美國貿易政策不確定性風險─恐衝擊企業投資信心，不利全球經濟成長。

第二，新興市場金融風險─隨美元升值、利率走升，新興市場經濟體美元負債大幅增加，可能使其金融情勢更加惡化。

第三，中國經濟金融風險─美中貿易摩擦升溫不利中國製造業投資和出口成長，經濟成長下行風險大增；另一方面，中國整體非金融部門債務大幅攀升，債券、貸款違約情況惡化，衝擊金融穩定。

第四，地緣政治風險─脫歐協議談判陷入僵局，美國重啟伊朗制裁恐影響原油供給，導致油價上揚，均增添全球經濟金融前景的不確定性。

整體來看，央行認為，美中貿易摩擦有擴大現象，美國貨幣政策持續正常化，加上土耳其等部分新興市場經濟體貨幣貶值、經濟金融情勢惡化，全球金融市場波動加劇，影響國際景氣展望，恐制約未來國內經濟成長動能，預測今年全年經濟成長率 (GDP)2.73%，明年成長將較今年趨緩至 2.48%。