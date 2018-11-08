〈央行理監事會揭密〉關注升息氣氛轉濃 Q4利率升不升看三大變數

台灣央行今 (8) 日公布第 3 季理監事聯席會議議事錄摘要，內容指出，理事一致同意維持政策利率不變，不過，已有部分理事開始積極表達對利率調整的想法，包括 (1) 要考量台美利差擴大，(2) 資金移動對匯率的影響應列入調整利率因素，以及 (3) 中國和南韓政策利率皆已高於台灣，提醒未來 1 季或半年理事會要有心理準備調整利率；但也有理事認為，美中貿易衝突不確定性高，啟動升息須相當審慎。

從此次會議內容來看，顯然第 4 季理監事會議央行對升息的時點和看法，勢必有更多不同想法待討論。

會議內容顯示，理事們贊同維持利率不變，主要是綜合考量當前國內通膨壓力和緩，通膨預期溫和且明年通貨膨脹率可能下降，加上國內產出缺口仍為負值、經濟成長力道溫和並預期明年成長趨緩；同時，當前實質利率水準與其他國家比較居中等。

其中，有位理事特別指出，美中貿易衝突不確定性高，若貿然升息，恐對台灣經濟有不良的影響，啟動升息須相當審慎。

然而，與上次紀錄不同的是，數位理事雖支持利率維持不變是恰當且穩健的政策，但已明確指出，在台灣利率不變，而美國持續升息下，台美利差將擴大，同時，台商資金回流，也涉及資金移動，需謹慎觀察其對新台幣匯率的影響，並將此列入調整利率考量因素。

有位理事進一步說明，今年外資流出較多，並非台美貨幣市場利差擴大所致，原因在於 (1) 近期美國 10 年期公債利率頻創新高，致股債利差縮小，又國內股市漲幅已高面臨向下修正風險，國際資金撤離亞洲新興股市，(2) 台股發放股利金額高於去年，外資在配股配息後的匯出金額也隨之增加。

也有理事表示，目前似無立即升息的急迫性，但若未來考量升息的適當時機，除主要考量通膨壓力和產出缺口外，有必要再納入其他總體經濟及金融變數。

另位理事表達國內名目利率持續一段期間處於低水準，應思考政策利率所扮演的角色，未來一季或半年理事會要有心理準備，審慎考量是否要調整利率。

也有理事強調，長期低利率政策對中長期經濟發展未必是好現象，因為利率有其要發揮的價格功能，而儘管歐元區、日本及中國大陸等幾艘大航空母艦的政策利率均不變，台灣這艘小船似亦不宜更動，然而，歐元區和日本有其特殊的客觀因素，與台灣情況不同，目前中國大陸和南韓政策利率皆已高於台灣，且近期除美國升息外，英國也開始升息。