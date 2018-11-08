友達10月營收265億元 月減率3.4% 大尺寸面板出貨947萬片

友達 (2409) 公佈 10 月營收為 264.9 億元，月減率 3.4%，年減率 3.4%，整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約 947 萬片，較 9 月份減少 4.9%，中小尺寸面板出貨量超過 1,145 萬片，較 9 月份減少 12.4%。時序進入年底，品牌廠嚴控庫存水位，大陸京東方、華星新產能開出預期心理，TV 報價反彈告一段落，10 月開始下滑，友達預期第四季大尺寸產品出貨季減 1-3%，加上價格壓力，法人預估，單季營收降到 765 億元左右，季減率約 5%，若不考慮匯率因素，毛利率反映 ASP 下滑，略微降到 10%，單季稅後淨利 20 億元，每股稅後盈餘約 0.22 元。



為了避開價格競爭激烈大宗消費性產品市場，友達大尺寸產品以 PID(公共顯示器)、溢價高階 TV 為主，8K 85 吋產品於第三季量產，產能供不應求，未來將再推出 65 吋、75 吋產品。