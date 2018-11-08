【博鰲論壇】洪爲民：當AI成為主流其他行業人才也應作出改變

博鰲亞洲論壇青年會議(香港)第二場分論壇主題為《人才培訓與人工智能：突破自我、擁抱機遇》，探討人工智能與未來人才培養的出路。

去年七月，國務院頒發了《新一代人工智能發展規劃》提出，到2030年中國人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，並成為世界主要人工智能創新中心。對於如何才能達成這一目標，商湯科技香港公司總經理尚海龍認為，人工智能人才的培養是重中之重，人工智能意識需要從小進行系統培養，而目前商湯科技亦成為全球首家將人工智能相關經驗成果教材化的公司。螞蟻金服大安全副總經理王黎強亦認為人才是未來人工智能發展的重點，他表示目前螞蟻金服員工中有六成都是工程師，公司亦有把一些科技平台開放出來，讓更多青年群體可以參與其中。他又認為人工智能的發展應是金字塔型的，最頂端是應用，中部是基礎研究，而作為基礎的底部是人才，因此中國發展人工智能應把人才基礎培養起來，未來或可改變主要在高校做研究的局面，將產學結合進行研究。

華人大數據學會執行主席洪爲民則認為，在中國發展人工智能有三大利好，其一農、商以及服務業產業較為齊全，人才涵蓋面較廣；其二，中國擁有海量數據，而大數據對於人工智能的發展亦有助益；此外，中國在數學方面的人才也可成為一大優勢。

他又指出目前發展人工智能等科技的一個誤區便是只專注在人工智能領域，卻忽視了技術的迭代也會帶來人才的更替。洪爲民認為，當下發展的確需要很多人工智能方面人才，但當人工智能成為主流的時候，其他領域的人才也應該做出一些改變，以順應時代潮流發展而免受淘汰。

另外，香港人工智能與機器人學會常務副理事長兼秘書長柳崎峰則提出香港發展人工智能已擁有較強的科研實力，但還需建造「四座大橋」將各方面資源進行聯通，這「四座大橋」包括政府和監管機構之間的溝通，大學和企業的合作，人才與企業的匹配，以及香港和內地的聯通，而他亦認為這也是香港人工智能的使命所在。

科技智庫甲子光年創始人兼首席執行官張一甲認為，人工智能並非自成一體的閉環行業，而是一個賦能的行業，是底層基礎能力。而推動技術落地，人工智能內工程師會帶來很多貢獻，但媒體以及各傳統產業擁抱人工智能的人亦都有貢獻。

文：鄒舒惠