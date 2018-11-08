台新金資產衰退因彰銀 本體資產成長83% 優於過半金控 

立委曾銘宗昨 (7) 日攤出 2009 年與 2017 年金控資產成長狀況比一比，指出公股金控成長動能大輸民營金控，所揭露的數據中，台新金 (2887-TW) 總資產成長率為 - 29.4%，是唯一衰退金控，對此，台新金今天澄清，資產負成長是因 2014 年底喪失對彰銀 (2801-TW) 的經營權，不再合併報表、無法認列彰銀資產，但若台新金本體，資產成長 83%，成長率排名為第 7 名。

依據曾銘宗引據的銀行局資料顯示，台新金 2009 年時，資產排名第五名，但是到了 2017 年，下滑到第 13 名，資產反而出現衰退近 3 成，在成長率中是唯一衰退的金控，所以排名墊底。

台新金表示，資產負成長是因 2014 年底喪失對彰銀 (2801-TW) 的經營權，不再合併報表、無法認列彰銀資產，若台新金本體，2009 年底資產規模約 9200 億元，2017 年底資產規模成長到 1 兆 6779 億元，成長約 83%，成長率排名為第 7 名，比過半金控表現亮眼。

台新金 10 月自結稅後純益 7.7 億元，較前月減少 1.8 億元，主要因為 10 月金融市場動盪，子公司銀行獲利衰退，證券更出現單月轉虧所致。累計台新金今年前 10 月稅後純益 120.22 億元，年成長 3%，每股純益 (EPS) 為 1.03 元。

台新銀行 10 月稅後純益 7.09 億元，投資收益受金融市場波動影響，故獲利較上月衰退。累計前 10 月稅後純益 96.35 億元，年成長 1 %，各項收益較去年同期皆有成長。台新銀行資產品質維持穩健，截至 10 月底逾放比為 0.17 %，備抵呆帳覆蓋率為 738.14 %。

台新證券 10 月稅後虧損 0.76 億元，主要是受到台股跌價影響，致營業證券評價損失提列金額增加，但當月經紀市占率及承銷手續費收入仍較前月成長。累計前 10 月稅後純益 2.74 億元，較去年同期成長 17.60%，主要是經紀業績成長，整體市占及融資餘額較去年提升。