聯合再生能源百億聯貸簽約 為綠能產業添銀彈

聯合再生能源為償還既有聯貸，並充實購料所需週轉金額，委由第一金控旗下的一銀籌組的百億聯貸案今 (8) 日簽約，為綠能產業發展再添助力。

本次聯貸案由第一銀行、合作金庫、兆豐銀行、中國信託統籌主辦，參貸行包括，上海銀行、農業金庫、土地銀行與台灣企銀。

太陽能產業市場競爭激烈，新日光、新日光、昱晶與昇陽科今年 1 月簽約合併，10 月正式更名為「聯合再生能源」，為國內具備矽晶圓、電池、模組與系統的垂直整合廠。

根據聯合再生能源規劃，營運目標以模組及系統業務為重心，在內銷方面將以自製高效模組響應政府 2025 年 20GW 裝置目標；外銷方面則將重心鎖定過往太陽能系統開發經驗，提供客戶客製化及一站式購足之解決方案，拓展國際出海口。

一銀為協助綠色產業業者獲得營運發展所需資金，推出「節能產業第一推手融資計畫」支持能源技術服務業 (ESCO) 商業模式，與「綠色永續前提下之產業升級貸款專案」協助企業轉型，切入國際低碳商機。

此外，一銀也在去 (2017) 年 3 月設立「綠色金融委員會」，將綠色融資範疇擴大範圍分為「綠色產業」與「綠色企業」，以落實對環境、社會之保護行為及因應氣候變遷所產生的風險及機會。



